Economie zaterdag, 19 november 2016

50 miljoen voor verkleinen van melkveestapel Den Haag - De melkveehouderij dringt de uitstoot van fosfaat - als bestanddeel van mest - komend jaar flink terug. Dat zijn landbouworganisatie LTO Nederland, zuivelorganisatie NZO, behartiger voor de diervoerbranche Nevedi, agrarische jongeren NAJK, vakbond NMV en Rabobank gisteren overeengekomen. Donderdagavond lag er al een principeakkoord voor de reductie. Ingrijpen is nodig omdat de sector al sinds vorig jaar meer fosfaat produceert dan volgens afspraken met Brussel mag. Boeren hebben te veel koeien aangehouden en gekocht sinds het melkquotum vorig jaar werd afgeschaft. Wanneer Nederland niet op korte termijn zelf ingrijpt, dreigen strenge maatregelen. Ook staat verlenging van de derogatie op het spel. Nederland mag nu nog meer mest uitrijden mede omdat gras door de weersomstandigheden meer voedingsstoffen kan opnemen dan in andere landen. Nu Nederland vorig jaar en dit jaar meer fosfaat heeft geproduceerd is de kans klein dat er een verlenging komt. Dan zal de veestapel niet met 160.000 tot 200.000 melkkoeien moeten krimpen - de hoeveelheid die nodig is om weer onder het fosfaatplafond te komen van 172,9 miljoen kilo - maar bijna een half miljoen dieren. Volgens voorlopige gegevens van het CBS liepen er op 1 april van dit jaar 1,74 miljoen melkkoeien in ons land. In Fryslân zijn dat er 314.000. Financiering Voor de reductie van de veestapel komend jaar komt vijftig miljoen euro beschikbaar. Het ministerie van Economische Zaken zet de 23 miljoen aan Europese crisisgelden in voor de fosfaatreductie en legt daar zelf nog zeven miljoen bij. Van dit bedrag gaat vijf miljoen naar maatregelen in de varkenshouderij en 25 miljoen naar de reductie van fosfaat uit de melkveehouderij. De partijen in de melkveesector leggen zelf 25 miljoen bij voor de maatregelen. De overeenkomst kent drie pijlers, schrijft staatssecretaris Martijn van Dam aan de Tweede Kamer. Er zijn afspraken gemaakt om het fosforgehalte in het mengvoer te verminderen. Boeren die al hun melkvee wegdoen, krijgen een premie. Hoe eerder men stopt, hoe hoger de premie. Melkveehouders die meer melk leveren dan een vastgestelde referentiehoeveelheid krijgen korting op de melkprijs voor alle daarboven geproduceerde hoeveelheid melk. Korting De korting wordt lager als veehouders hun veestapel verkleinen. Bedrijven met een bezetting van minimaal 4 procent onder het niveau van 2 juli 2015, worden vrijgesteld. 2 juli 2015 is de datum die als referentie wordt aangehouden voor de invulling van het aantal fosfaatrechten dat boeren krijgen per 2018. Of de strafkorting voldoende oplevert wanneer de melkprijs weer sterk gaat stijgen - waar het voorlopig nog niet op lijkt - is afwachten. Als de korting niet hoog genoeg is, kan meer gaan melken toch aantrekkelijker zijn. Om ervoor te zorgen dat er ook voldoende reductie plaatsvindt, gaat het CBS iedere maand monitoren. Iedere drie maanden is er een ijkmoment met alle partijen. Als er onvoldoende resultaat wordt geboekt, treffen ze aanvullende maatregelen. Het fosfaatakkoord moet nog verder worden uitgewerkt. De eerste onderdelen moeten op 1 januari in werking treden. Het akkoord moet in elk geval leiden tot 8,2 miljoen kilo minder fosfaat. Vorig jaar lag de fosfaatproductie 7,2 miljoen kilo boven de norm. Dit jaar is dat volgens prognoses 6,6 miljoen kilo.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties