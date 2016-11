Sport zaterdag, 19 november 2016

Cambuur beëindigt slechte uitreeks Emmen - Daarmee deed de ploeg van Sipke Hulshof uitstekende zaken. De aangepaste tactiek die de trainer na zes van de zeven uitduels te hebben verloren toepaste, wierp zijn vruchten af. En bovendien was de zege niet meer dan terecht. Piet Jan Nauta Zoals Hulshoff een dag eerder na de laatste training al bekend maakte, waren er nogal wat wijzigingen in de basis. Hoewel Chiro NīToko hersteld was van een blessure, moest hij genoegen nemen met een plek op de bank. Omdat Matthew Steenvoorden nog altijd niet fit is, stond er met middenvelders Erik Bakker en Robbert Schilder een geïmproviseerd centraal duo. Niet alleen achterin waren er verschuivingen, ook op het middenveld en voorin de nodige deed Hulshoff aanpassingen in het 5-3-2-systeem (bij geen balbezit, 4-3-3 in balbezit) dat Cambuur gisteren hanteerde. Een rol voor Xander Houtkoop als opkomende man op links, geen Ricardo Kip en een basisdebuut voor aanvaller Tyrone Conraad, die vanaf rechts voor gevaar moest zorgen. Raymond Gyasi hoopte een tijd terug op een rentree tegen zijn oude club, maar een terugval in zijn herstel van zijn liesblessure verplicht hem tot de winterstop uit de roulatie te zijn. De rest van dit verhaal leest u vandaag in het Friesch Dagblad

