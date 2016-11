Regio zaterdag, 19 november 2016

Meer twijfel bij ouders over vaccinatie kinderen

Leeuwarden - Het aantal baby´s in Nederland dat wordt gevaccineerd is in 2015 voor het tweede jaar op rij gedaald. Ook in Fryslân komt jeugdarts Hetty Frodl vaker ouders tegen die twijfelen over het nut van de prik.

Of er in Fryslân ook daadwerkelijk minder kinderen zijn gevaccineerd, durft jeugdarts Hetty Frodl van GGD Fryslân niet te zeggen. Maar op het consultatiebureau merken ze wel dat ouders steeds vaker onzeker zijn.

Op internet worden ouders overspoeld met verhalen over bijwerkingen. ,,Ik kan me wel voorstellen dat je je daardoor gaat afvragen: ben ik wel goed bezig?" Frodl gaat het gesprek graag aan, verwijst hen naar de sites van de GGD en het rijksvaccinatieprogramma en licht de informatie toe. Ze is dan ook blij dat de Nederlandse overheid twee miljoen euro vrijmaakt, zodat de artsen en verpleegkundigen voor dit onderwerp meer tijd kunnen vrijmaken voor de voorlichting.

Zo zijn veel ouders bezorgd over de hulpstoffen die bij een prik worden gebruikt. Aluminium bijvoorbeeld kán schadelijk zijn. ,,Maar de hoeveelheid die kinderen via het vaccin binnenkrijgen is niet risicovol. Dat is talloze malen onderzocht. De stof wordt ook ingeademd en zit in ons voedsel. De hoeveelheid bij borstvoeding is veel hoger, en bij flesvoeding nóg hoger."

Naast de twijfelaars zijn er onder de critici mensen die vanuit geloofsovertuiging hun kinderen niet willen laten inenten. Daarnaast zijn er mensen die er heilig van overtuigd zijn dat de stoffen kunnen leiden tot schade. Zo legde een Amerikaanse wetenschapper een link tussen autisme en vaccineren. De man bleek te hebben gefraudeerd en is zwaar bestraft, maar zijn aanvankelijke conclusies duiken nog steeds op via internet.

Frodl is er niet op uit om mensen over te halen zich te laten vaccineren. ,,Maar ik wil wel dat mensen een keuze maken op basis van betrouwbare informatie." De jeugdarts vindt het belangrijk dat twijfelaars de informatie goed tot zich nemen en een overwogen besluit nemen. ,,Ouders moeten achter hun eigen beslissing staan, zodat ze geen spijt krijgen als ze niet vaccineren en hun kind bijvoorbeeld toch mazelen krijgt. Of dat ze niet denken ´had ik maar niet´ als hun kind een week na de vaccinatie ziek wordt."

Complicaties

Wat ook meespeelt dat mensen vaker twijfelen over de inentingen is dat ze de ernstige ziekten en de mogelijke complicaties van ziekten als difterie, kinkhoest, tetanus, polio, hepatitis B, bof, mazelen en rodehond (de ziekten waartegen wordt ingeënt) níét meer kennen.

Dat je van de bof doof kunt worden, hersenvliesontsteking kan krijgen of onvruchtbaar kunt raken weten ze vaak niet. Of dat difterie een ernstige keelontsteking is die kan leiden tot verstikking, maar ook het hart en zenuwstelsel kan aantasten. En wellicht zijn ze ook vergeten dat rode hond heel gevaarlijk is voor ongeboren kinderen en kan leiden tot handicaps of een miskraam.

,,Voordat het Rijksvaccinatieprogramma werd ingevoerd, stierven er per jaar tweehonderd kindjes aan mazelen. En dat kan nog steeds. Drie jaar geleden had je in Oosterstreek (Weststellingwerf) ook een uitbraak van mazelen. Het virus is niet dood. Soms steekt het weer ergens de kop op. Omdat zoveel kinderen wel gevaccineerd zijn, is de kans niet zo groot dat je het krijgt. Maar als jij pech hebt en nog niet bent gevaccineerd kun je dus nog steeds de ziekte krijgen. En geloof me: dit is een heel serieuze kinderziekte."

