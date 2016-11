Regio vrijdag, 18 november 2016

Gat in Blokhuispoort toont contouren bibliotheek Leeuwarden - In een van de vleugels van de Blokhuispoort zit sinds enige tijd een flink gat. Een deel van het gebouw is gesloopt in verband met de verbouwing voor de komst van de bibliotheek. Ook is een stuk van de buitenmuur weggehaald om het bouwverkeer ter plekke te krijgen. Gezien de geschiedenis van de Blokhuispoort en de zoektocht naar een nieuwe eigenaar tot 2014 zijn de werkzaamheden aan het rijksmonument voor sommigen verrassend. Nadat de gevangenis in 2008 haar functie verloor, werden de panden in de jaren die volgden een zogenoemde 'broedplaats.’ Kleine bedrijfjes vestigden zich in de cellen, er kwam een horeca-gelegenheid, kunstenaars gebruikten het als atelier en poppodium Asteriks nam de oude recreatieruimte in gebruik. De Blokhuispoort leefde in Leeuwarden, al besefte iedereen dat het van korte duur zou zijn. Het rijk, eigenaar van de oude gevangenis, wilde maar wat graag van het gebouw af, omdat de onderhoudskosten hoog zijn. De gemeente Leeuwarden zag wel potentie in de gevangenis, maar de hoge kosten schrokken de bestuurders af. In 2011 gingen het rijk en de gemeente samen de boer op om een koper voor de gevangenis te vinden. Het rijk ging over de verkoop, maar Leeuwarden had wel een stem om te voorkomen dat er ongewenste ontwikkelingen op een prominente plek in de stad zouden komen. Lees het hele verhaal in de papieren krant van 18 november 2016

