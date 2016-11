Sport vrijdag, 18 november 2016

Frieswijk wil dit seizoen naar finale Wolvega - Het was niet zo zeer een kwestie van of, maar wanneer Marloes Frieswijk haar opwachting zou gaan maken in de Korfbal League. Dit seizoen stapte de Friezin over van SCO naar AKC Blauw Wit. Bert Kalteren Heel lang kon de inmiddels twintigjarige jeugdinternational de avances van geļnteresseerde korfbalclubs weerstaan, die de afgelopen jaren met grote regelmaat bij haar aanklopten. LDODK, DOS’46 en ook het Groningse Nic. wilden de korfbalster graag inlijven. Maar het werd uiteindelijk het Amsterdamse Blauw Wit, waarmee ze binnen afzienbare tijd de korfbaltop hoopt te bestormen. ,,Het grote doel is om de finale in het Ziggo Dome te mogen spelen." Marloes Frieswijk windt er geen doekjes om. Waarom zou ze ook. ,,Ik ben al wel vaker gebeld, maar ik vond mezelf nog aardig jong. Bovendien had ik als korfbalster nog veel te leren", vertelt de uit Wolvega afkomstige Frieswijk, die onderkent nu klaar te zijn voor de volgende stap. ,,De hoofdklasse vond ik wel een mooi niveau. Maar op een gegeven moment wil je meer. Bij SCO zal ik nooit meedoen om de prijzen en ik wil als het beste uit mezelf halen." De successen van de club uit Oldeholtpade dateren alweer van heel lang geleden, toen haar vader Evert in de tachtiger jaren van de vorige eeuw als spelers furore maakte. Later was hij ook nog .... De rest van dit verhaal leest u vandaag in het Friesch Dagblad

