Regio vrijdag, 18 november 2016

Vermilion gaat met explosieven gas zoeken

Drachten - Gaswinner Vermilion gaat met een groot onderzoek in Zuid-Fryslân zoeken naar gasvelden. Vanaf komende zomer wordt in vier concessiegebieden de ondergrond opnieuw in kaart gebracht, met behulp van trilwagens en lichte explosieven. Het is de eerste keer in decennia dat een dergelijk grootschalig project - dat naar schatting twintig tot dertig miljoen euro kost - wordt uitgevoerd in Nederland.

Het zogenoemde seismisch onderzoek wordt uitgevoerd in een gebied van bijna negenhonderd vierkante kilometer tussen Akkrum, Drachten, Sneek en Lemmer. Het gaat om vier concessiegebieden (Akkrum, Hemelum, Lemsterland en Zuid-Friesland III), waarvan Vermilion een vergunning heeft om gas op te sporen.

Bij het onderzoek worden kunstmatig trillingen veroorzaakt. In het buitengebied gebeurt dat door lichte explosieven in de grond te stoppen op een diepte van zo’n vijftien meter. In de omgeving van die explosie worden tientallen microfoons geplaatst, die de trillingseffecten registreren. Die methode wordt in het gehele gebied uitgevoerd, met een afstand van enkele honderden meters tussen alle verschillende meetpunten.

Woordvoerder Fokke Jansma van Vermilion zegt dat de methode internationaal zeer gangbaar is en volledig ongevaarlijk voor de omgeving. Het is volgens hem uitgesloten dat aan bebouwing schade ontstaat. ,,De trillingen zijn zeer klein. Je hoort alleen een lichte plof, meer niet. Het is absoluut zonder risico."

In bebouwde gebieden worden dezelfde metingen verricht, maar daar worden geen explosieven gebruikt maar een trillingswagen. Dat zal bijvoorbeeld gebeuren in de bebouwde kom van Drachten.

Met het onderzoek moet de grond tot een diepte van vier kilometer beter in kaart worden gebracht. Jansma zegt dat jaren geleden vergelijkbare onderzoeken werden uitgevoerd in heel Nederland. ,,Dat gebeurde vooral in de jaren zestig, zeventig en tachtig. De gegevens uit die onderzoeken gebruiken we nog steeds."

Een of meerdere externe bedrijven gaan de onderzoeken uitvoeren voor Vermilion. Jansma verwacht dat het project gedurende de looptijd enkele tientallen arbeidsplaatsen zal opleveren. Het onderzoek duurt van komende zomer tot eind 2018.

