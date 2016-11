Sport vrijdag, 18 november 2016

Karatekid Ferreras wil op EK verrassen Casper van Es Luiggi Ferreras stopte op zijn negentiende met voetballen. Vijf jaar later staat de Dominicaanse Dokkumer op 26 november voor zijn grootste uitdaging: het open EK karate kyokushin. Ferreras vertelt: Voordat ik begon met karate, voetbalde ik erg fanatiek. Ik wilde zo hoog mogelijk spelen. Toen het op en neer reizen tussen Dokkum, Leeuwarden en Groningen, waar ik op school zit, niet meer te combineren viel met mijn schoolwerk, ben ik gestopt met voetbal. Ik wilde niet weer in Dokkum gaan voetballen, dus in de tussentijd zat ik thuis. Mijn vader (Henk Korte, red) heeft mij toen meegenomen naar de dojo in Dokkum." ,,In eerste instantie wilde ik zelfverdediging leren en mijn conditie op peil houden, totdat ik een nieuwe voetbalclub had gevonden. Na drie maanden karate had ik nog geen club gevonden en deed ik mee aan mijn eerste karatewedstrijd. Het gevoel dat ik kreeg toen ik voor het eerst op de mat stond en meteen won, dat was geweldig. Die wedstrijd is voor mij het keerpunt geweest. ,,De passie van mijn vader is ook een belangrijke factor geweest bij mijn keuze voor karate. Toen ik voetbalde kwam hij wel eens kijken, maar ... De rest van dit verhaal leest u vandaag in het Friesch Dagblad

