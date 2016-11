Regio vrijdag, 18 november 2016

Fryslân telt de meeste zonneprojecten

Leeuwarden - Fryslân heeft de meeste collectieve zonne-energieprojecten van Nederland. Dat blijkt uit de Lokale Energie Monitor 2016, die vandaag in Den Haag wordt gepresenteerd. Vorig jaar deden Gelderland, Zuid-Holland en Noord-Holland het wat betreft collectieve zon een stuk beter dan Fryslân.

De leidende positie in 2016 dankt de provincie vooral aan de zonneparken op Ameland en Garyp. Ameland is al in gebruik, Garyp gaat eind dit jaar energie leveren. Deze twee zonneweides hebben een vermogen van respectievelijk zes en zeven megawattpiek. Daarmee zijn ze goed voor een stroomproductie van 5,6 en 6,4 kilowattuur. Dat is gelijk aan het jaarlijkse stroomverbruik van vijftienhonderd en bijna tweeduizend huishoudens. De twee projecten leveren meer dan de helft van de 23 megawattpiek productievermogen van alle coöperatieve zonneprojecten in Nederland bij elkaar.

Daarnaast telt Fryslân nog een aantal kleinere postcoderoosprojecten in Heeg en Tjerkgaast. Daarbij worden zonnepanelen collectief aangeschaft en geplaatst op bijvoorbeeld een staldak in het dorp.

Ook voor volgend jaar staan in Fryslân de nodige zonneprojecten op stapel. Zo wordt gewerkt aan zonneparken in de Leeuwarder wijk Westeinde en in Harlingen. Daarnaast zijn in Opsterland en het Bildt projecten in voorbereiding met zonnedaken. In die laatste gemeente wil men in zeven dorpen een gezamenlijk gefinancierd zonnedak aanleggen.

Ook in de rest van Nederland is een forse stijging van het aantal door lokale coöperaties opgezette collectieve zonneparken. In 2016 was er meer dan een verdriedubbeling van het totale productievermogen. Als alle projecten die in de pijplijn zitten doorgaan, is er in 2018 of 2019 een vermogen meer dan honderd megawattpiek aan collectieve zon.

Volgens de monitor is het onzeker of alle projecten ook echt doorgaan. Veel projecten die afhankelijk zijn van SDE-subsidie vissen achter het net, omdat de subsidieplafonds fors worden overschreden.

Naast zon zijn coöperaties ook actief in windprojecten. In 2016 staat er landelijk voor 115 megawatt aan turbines opgesteld. Dat is bijna 34 megawatt meer dan in 2015. In die groei heeft Fryslân geen aandeel. De provincie verbiedt nieuwe windmolens op land. Ook mogen versleten dorpsmolens niet worden vervangen door een grotere exemplaren.

Als alternatief stelt de provincie dat de dorpen een aandeel kunnen kopen in een windpark. Dat is een wrange ontwikkeling, staat in de Lokale Energie Monitor. Terwijl in Nederland het coöperatieve-dorpsmolenmodel steeds meer navolging vindt, dreigen de oorspronkelijke Friese dorpsmolens te verdwijnen.

Meer hierover in de papieren krant van 18 november 2016

Reacties: