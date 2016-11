Regio vrijdag, 18 november 2016

Asielzoekers uit veilige landen sneller uitgezet Leeuwarden - Asielzoekers uit als veilig te boek staande landen als Marokko en Algerije zullen sneller worden uitgezet. Ook moeten ze rekening houden met versoberde voorzieningen. Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (VVD) neemt hiertoe een reeks extra maatregelen, zo heeft hij gistermiddag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Aanleiding is de overlast die een deel van deze groep asielzoekers, die nauwelijks kans op een vergunning maken, sinds enkele maanden veroorzaakt in en rond asielzoekerscentra. In Noord-Nederland begint op korte termijn een gezamenlijke aanpak tegen overlastgevende vreemdelingen, schrijft Dijkhoff. Onder meer gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, rechtbank en de vreemdelingenopvang slaan de handen ineen. Alle noordelijke gemeenten met een asielzoekerscentrum binnen de grenzen worden hierbij betrokken, waaronder het Bildt, Smallingerland, Tytsjerksteradiel en De Fryske Marren. Doel is om snel te kunnen optreden tegen criminele asielzoekers. De afgelopen week is er al snelrecht ingezet tegen zakkenrollende Marokkanen en Algerijnen uit asielzoekerscentra in Ter Apel en Delfzijl. Verder wordt onder meer gedacht aan versnelde afwijzing van asielverzoeken en het ontzeggen van opvang. Burgemeesters uit Noord-Nederland sloegen de afgelopen weken bij de staatssecretaris alarm over overlast door jonge asielzoekers uit veilige landen in de vorm van zakkenrollen, winkeldiefstallen en inbraken. Onder hen burgemeester Gerrit Krol (CDA) van het Bildt. Eerst zou een groep Roma zich hebben bezondigd aan diefstallen in het winkelcentrum van Sint Annaparochie en later een groep Noord-Afrikanen. Uit Duitsland Volgens Dijkhoff volgen asielzoekers uit veilige landen zo goed als kansloze procedures. Veel van de Marokkanen en Algerijnen in de asielopvang die de laatste tijd voor overlast hebben gezorgd komen via Duitsland ons land binnen, zoals volgens Krol ook de overlastgevers in Sint Annaparochie. Volgens Europese afspraken moeten ze terug naar het land waar ze eerst asiel aan hebben gevraagd. Die procedure duurt nu nog gemiddeld bijna vier maanden. Deze zal met tien weken worden ingekort. Hiervoor is nog wel overleg nodig met landen als Duitsland. Verzoeken van andere asielzoekers uit veilige landen worden sinds kort al vrijwel altijd binnen tien dagen afgewezen. De asielzoekers kunnen daartegen echter in hoger beroep. Dijkhoff wil met advocaten in gesprek hoe er eerder van deze volgens hem vrijwel kansloze beroepsmogelijkheden kan worden afgezien. Eerder deze week maakte Dijkhoff al bekend vertrekvergoedingen in te trekken voor asielzoekers uit veilige landen. Het gaat om alle landen in de schil rond de Europese Unie, waaronder Marokko en Algerije. Volgens Dijkhoff en de burgemeesters ondermijnen de criminele asielzoekers uit veilige landen het draagvlak voor echte vluchtelingen. Meer hierover in de papieren krant van 18 november 2016

