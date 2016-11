Sport donderdag, 17 november 2016

VC Sneek doorstaat weer krachtproef Sneek - Daarmee behield de formatie van trainer-coach Petra Groenland ook tegen Set-Up’65 de ongeslagen thuisstatus en klom ze zich dankzij de vierde zege op rij naar de tweede plaats in de eredivisie. De formatie uit Ootmarsum, die dit seizoen volgens verwachting gaat meedoen om de prijzen, was niet opgewassen tegen de regerend kampioen. En dat was een prettige constatering, aldus assistent Bert Brands. ,,We hoeven nu niet meer te spreken van een incident", sprak hij met een grote grijns. Bert Kalteren De regerend kampioen uit Sneek bevestigde het beeld van de laatste weken, waarin de ploeg stappen heeft gemaakt. Na drie overwinningen op rij (Talent Team, Eurosped en Alterno) werd ook Set-Up’65 verslagen, waarmee Sneek voor de vijfde keer dit seizoen in eigen hal won. Het was een bevestiging van het feit dat de nieuwe ploeg van Groenland, die na vorig seizoen vier basiskrachten kwijtraakte, dit seizoen de titel niet zonder slag of stoot zal afstaan. Want vorig seizoen werd het tegen dezelfde ploeg een 3-2 zege. ,,We zijn bijna op de helft van de competitie. Het zou een bouwjaar worden, waarin we als team veel uren moesten maken om beter te worden. De puzzelstukjes vallen heel snel op z’n plaats", aldus Brands, die zijn ploeg na gisteravond terugvond op de tweede plaats op de ranglijst, op vier punten van Sliedrecht Sport. ,,Dat hadden we aan de voorkant van de competitie niet durven dromen. We gingen voor een plaats bij de eerste zes en als je ziet dat we nu aansluiting hebben bij de top vier." De rest van het verhaal leest u vandaag in het Friesch Dagblad.

