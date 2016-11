Sport donderdag, 17 november 2016

Rijperkerk kan niet stunten in bekerduel met Heerenveen Ryptsjerk - Het is derdeklasser Rijperkerk gisteravond niet gelukt voor een stunt te zorgen in het toernooi om de noordelijke districtsbeker. De formatie van trainer Douwe Zondervan werd op eigen veld in de eerste helft overklast door het drie niveaus hoger acterende Heerenveen, herpakte zich na de thee knap, maar verloor uiteindelijk wel terecht (1-4). ,,Het klassenverschil was duidelijk zichtbaar", concludeerde Rijperkerk-trainer Douwe Zondervan na afloop. ,,Het tempo lag een stuk hoger dan we gewend zijn. En als je dan verdedigend ook nog eens niet goed staat, dan wordt het tegen een ploeg als Heerenveen een lastige avond." Rijperkerk-doelman Redmer Jorna kreeg al na tien seconden het eerste schot te verwerken. Maar waar de goalie toen nog reddend op kon treden, was er na negen minuten geen houden meer aan. Kevin Regts schoot het leder buiten bereik van Jorna in het Rijperkerk doel en bracht de Heerenveners daarmee aan de leiding. Evenzoveel minuten later schoof Jorna de bal pardoes in de voeten van Heerenveen-spits Niels den Haan, die dankbaar profiteerde en de eerste van zijn in totaal drie goals maakte. De rest van het verhaal leest u vandaag in het Friesch Dagblad.

