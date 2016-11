Regio donderdag, 17 november 2016

Viskraam Oppenhuizen voorlopig gered na actie

Oppenhuizen/IJlst - Al ruim veertig jaar is het voor veel mensen uit Oppenhuizen vaste prik: op woensdagochtend een visje halen bij de kraam van Cees en Ineke Bijlsma uit Workum. Maar nadat zij vergeten waren een standplaatsvergunning aan te vragen leek het in Oppenhuizen einde verhaal voor het echtpaar. Na een handtekeningenactie van dorpelingen probeert de gemeente Súdwest-Fryslân nu een oplossing te vinden. Uit IJlst verdwijnt de viskar wel.

Het echtpaar Bijlsma heeft een winkel in Workum en twee visverkoopwagens, die wekelijks onder meer Koudum, IJlst, Woudsend en Oppenhuizen aandoen. Voor de gemeentelijke herindeling van 2011 (tot Súdwest-Fryslân) stond de kar dus in meerdere gemeenten, met allemaal een ander vergunningstraject. ,,Op sommige plekken moesten we jaarlijks een nieuwe vergunning aanvragen, en op andere plekken was de vergunning langer geldig", meldt Ineke. ,,Dat was wat verwarrend en daardoor zijn we vergeten een nieuwe vergunning aan de vragen. Dat was slordig van ons. Begin dit jaar hebben daarom voor al onze locaties een nieuwe vergunning aangevraagd."

En daar ging het verkeerd. De gemeente bekeek de aanvragen en stelde vast dat de aanwezigheid van de kar niet in alle plaatsen binnen het beleid past. De locaties in IJlst en Oppenhuizen zijn officieel geen standplaatsen (in IJlst wel op zaterdag): Bijlsma stond in beide plaatsen eigenlijk illegaal, en dat jarenlang. Een nieuwe vergunning werd niet verleend, omdat de gemeente wildgroei van losse marktkramen wil tegengaan en aanstuurt op de vorming van kleine markten. Conclusie: Bijlsma moest weg.

In Oppenhuizen en IJlst, maar ook bij de Bijlsma’s, kwam dat nieuws hard aan. ,,We staan daar al zo’n veertig jaar, dus we hebben veel herinneringen en contacten in die plaatsen. En alle beetjes helpen", meldt Ineke. In Oppenhuizen werd een handtekeningenactie opgezet om de kar in het dorp te houden. Het dorp wil de viskraam niet kwijt, meldt Tsjerk Bouwhuis, voorzitter van Doarpsbelang Top en Twel. ,,Het leeft behoorlijk in het dorp."

De actie lijkt succes te hebben. De gemeente Súdwest-Fryslân is met Bijlsma in overleg om tot een oplossing te komen, meldt wethouder Maarten Offinga.

