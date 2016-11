Regio donderdag, 17 november 2016

Kapotte molens fnuiken Friese energiedoelen Leeuwarden - Door de sloop van een aantal oude windmolens op land dreigt de provincie Fryslân de doelstelling van 530 megawatt aan windenergie in 2020 niet te halen. Volgens het recente rapport Krimp in geïnstalleerd windvermogen op land van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) leveren Friese windmolens nu 168 MW aan energie. Voor liefst 142 MW daarvan is het maar de vraag of die productie ook in 2020 nog gehaald wordt. Veel molens op land zijn tegen die tijd ouder dan twintig jaar. Hun eigenaren krijgen dan geen subsidie meer. Bij de huidige lage energieprijs is het niet rendabel ze op te knappen als ze mankementen gaan vertonen. En ze vervangen door grotere turbines - met een hoger rendement - is door de provincie verboden. Fryslân moet van het rijk in 2020, 530 MW aan windenergie leveren. De provincie denkt dat te halen met het in het IJsselmeer geplande Windpark Fryslân, het nog te ontwikkelen plan Nij Hiddum-Houw bij de Afsluitdijk en het Friese deel van het Windpark Noordoostpolder. Deze drie projecten leveren respectievelijk 316, 36 en 18 MW. Voor de laatste 160 MW rekent de provincie op de bestaande molens op land, maar dat is dus waarschijnlijk te optimistisch ingeschat. De provincie rekent totaal anders dan de RVO. Volgens de provincie staat er momenteel niet 168 maar 184 MW aan wind op land. In 2020 zou 64 MW voor rekening komen van molens ouder dan twintig jaar. De provincie schat in dat tot die tijd nog een derde van die productie vervalt, omdat molens buiten bedrijf worden gesteld. Blijft over: 163 MW, net iets meer dan nodig. Volgens Halbe Klijnstra, voorzitter van de Vereniging Windturbine-eigenaren Friesland, is de provincie veel te optimistisch en de RVO te pessimistisch. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 17 november

