donderdag, 17 november 2016

FrieslandCampina mag melk van boeren weigeren Leeuwarden - FrieslandCampina is juridisch niet langer verplicht om alle melk af te nemen die de aangesloten melkveehouders produceren. De zuivelcoöperatie heeft de statuten gewijzigd om de melkaanvoer te kunnen verminderen in tijden van te groot aanbod, zo werd gisteren bekendgemaakt. Begin dit jaar kwam de onderneming al met een financiële tegemoetkoming voor boeren die beloofden minder te produceren, omdat de fabriek de groeiende melkstroom niet kon verwerken. Na het einde van het Europese melkquotum in april vorig jaar nam de productie sterk toe. De afgelopen maanden kwam het concern ook nog met een bonusregeling om de productie te beperken. Boeren ontvingen een bedrag voor elke liter niet geleverde melk: tien cent. Daarbovenop konden ze nog meedoen met een Europese regeling voor nog eens veertien cent per liter. De laatste actie is vooral ingezet om de lage melkprijzen op te stuwen. FrieslandCampina koos voor de bonusregeling in een poging de verplichte krimp van de veestapel te voorkomen. Die hangt boven de markt, omdat de melkveesector nu veel te veel fosfaat (uit mest) uitstoot. De sector werkt hard aan plannen om volgend jaar weer onder het Europese fosfaatplafond te komen. Als dat niet lukt, verliezen de Nederlandse boeren mogelijk ook het recht om méér mest uit te rijden dan Europese collega’s, de zogenoemde derogatie. In dat geval moet de veestapel met ongeveer een kwart krimpen. Dat komt neer op bijna een half miljoen melkkoeien. Voor de boeren, maar ook voor de zuivelfabrieken zou dat gigantische consequenties hebben. De laatste hebben namelijk flink geïnvesteerd in het uitbreiden van hun productiecapaciteit en zouden daar straks dus niets meer aan hebben. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 17 november

