Regio donderdag, 17 november 2016

Zorgverzekering De Friesland 8 procent duurder Leeuwarden - De premies van De Friesland Zorgverzekeraar gaan in 2017 omhoog met zo’n honderd euro op jaarbasis. Dat betekent een premiestijging van acht negen euro per maand: 8 procent. Gisteren maakte de marktleider in Frysln de nieuwe premies bekend. De polis Alles Verzorgd, die 75 procent van de ruim 600.000 verzekerden (inclusief zo’n 200.000 niet- premiebetalende kinderen) heeft, wordt 8,45 euro per maand duurder en komt op een maandpremie van 114,95 euro (7,9 procent hoger dan dit jaar). De polis Vrije Keus wordt negen euro (8,1 procent) duurder en kost volgend jaar 120,50 euro per maand. De polis Zelfbewust wordt 8,20 euro (8,9 procent) per maand duurder en komt op 99,95 euro. De premies voor de aanvullende en tandheelkundige verzekeringen stijgen bovendien met 7 tot 10 procent. Eigen reserves Net als voorgaande jaren en net als alle andere zorgverzekeraars investeert De Friesland zelf ook in de stijging van de zorgkosten. Volgens Steven Hofenk, lid van de raad van bestuur, haalt de zorgverzekeraar zestig miljoen euro uit de eigen reserves om de premiestijging te drukken. ,,De zorgkosten stijgen grofweg met 2,5 procent. Als wij quitte willen draaien, zouden de premies niet 100, maar 125 euro per jaar hoger moeten zijn." De reserves van De Friesland zijn niet oneindig. Hofenk: ,,Er komt een moment dat we niet zelf kunnen bijleggen en dat de premies dus met een grote sprong hoger worden." De vergoedingen uit het basispakket worden door het rijk bepaald en zijn al bekend. De belangrijkste wijziging in de nieuwe aanvullende polissen van De Friesland is de vergoeding voor orthodontie. Die verdwijnt in zijn geheel uit de aanvulling AV Extra, met een overgangsperiode tot en met 2018 voor bestaande klanten. Het maximaal te vergoeden bedrag voor een beugel bij de aanvulling AV Optimaal wordt met 250 euro verlaagd tot 1750 euro. ,,Je kunt bij de kosten voor een beugel eigenlijk niet van een verzekering spreken, omdat er geen onzekere factor is", legt Hofenk uit. ,,Als je een beugel meeverzekert, heb je de intentie om dat ook uit te nutten. Dat is calculerend gedrag en daar is het verzekeringsstelsel, waarbij de gehele populatie de zorgkosten deelt, niet voor bedoeld. Uiteindelijk betaalt de populatie die beugel. We verwachten over 2016 een fors verlies op de aanvullende verzekeringen." Mede hierom verwacht Hofenk de komende jaren ook dergelijke beperkingen bij brillen en hoortoestellen. ,,Mensen weten op de dag nauwkeurig wanneer ze 'recht hebben op’ een nieuwe bril en kopen er dan meteen een. Dan raakt de zorg in commercieel vaarwater. Het gaat niet meer om het in solidariteit toegankelijk houden van noodzakelijk zorg voor iedereen." Meer hierover in het Friesch Dagblad van 17 november

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties