Sport woensdag, 16 november 2016

Supertalent Smid geen ideale schoonzoon

Appelscha - Stellen Smid is weer op de weg terug. Het tafeltennistalent uit Appelscha (17) kende een lastige periode, maar is al een poosje weer terug aan de tafel en speelt zijn wedstrijden in de derde divisie bij TTV Appelscha. De topsportstatus is hij kwijt, maar daar kan hij niet mee zitten. ,,Ik ben de liefde voor het spelletje nooit verloren. Bij de tafeltennisbond werken ze alleen met ideale schoonzonen, maar die zijn er binnen hun criteria niet zoveel."

Piet Jan Nauta

Het begon allemaal in maart 2015, nadat Smid uit de nationale selectie werd gezet en daarnaast voor drie maanden werd geschorst door de Nationale Tafeltennisbond (NTTB). De reden? Het roken van een joint, samen met Martin Khatchanov. ,,We hebben toen inderdaad een poging gedaan om een joint te roken en zijn betrapt. Dat was het. Ik had er wel enigszins begrip voor, want ik had een voorbeeldfunctie voor andere jeugd. Maar aan de andere kant: dit soort dingen gebeurt overal."

Kort nadat zijn schorsing was afgelopen, volgde de grote klap. Technisch directeur van de NTTB Achim Saliano schorste Smid voor een jaar, nadat hij bij het Europees jeugdkampioenschap in Slowakije de gedragsregels had overtreden. ,,Je zit daar met al je teamgenoten en ook andere landen in een hotel en er is helemaal niets te beleven. Ik ben even bij een vriendin op de kamer geweest en ben even later weer teruggegaan naar mijn kamer. Verder is er niets gebeurd. Maar op de gang werd ik betrapt en kon naar huis. Natuurlijk mocht het niet, maar het slaat nergens op. Voor zoiets onschuldigs een jaar geschorst worden. En het gekke is dat diegene bij wie ik op de kamer was niet geschorst is. Andere bonden pakken het dus heel anders aan."

De rest van het verhaal leest u vandaag in het Friesch Dagblad.

Reacties: