Regio woensdag, 16 november 2016

Groene emmers voor verzamelaars van zwerfvuil Oosterwolde - ,,Veel handiger dan een plastic zak", zegt Albert de Jong, voorzitter van de bewonerscommissie Oosterwolde-Zuid, over de groene emmer die wethouder Hans Welle gistermiddag heeft uitgedeeld aan de vrijwilligers die de wijk wekelijks schoonhouden. ,,Een emmer hang je makkelijk even aan het stuur als je op de fiets een rondje door de wijk maakt." Veertien vrijwilligers ruimen het zwerfvuil in Oosterwolde-Zuid op. Een groep gaat wekelijks door de wijk, een groep doet om de twee weken De Wateras en een groep ruimt een keer per maand het park op. Op jaarbasis worden er zo ruim tweehonderd zakken vol zwerfvuil verzameld. ,,Als je zorgt dat je wijk er netjes uitziet, is er minder vandalisme, minder criminaliteit en is het leven er plezieriger", legt De Jong uit. ,,Onze wijk ziet er hartstikke schoon uit." Negen jaar geleden begon de bewonerscommissie met het initiatief om zwerfvuil op te ruimen. ,,Als je het niet doet, wordt het een grote bende, dat kun je wel zien in sommige andere wijken." Oosterwolde-Zuid is destijds begonnen met rommel verzamelen op de doorgaande route langs het water. ,,Een centraal punt in de wijk, waar veel schoolgaande fietsers langskomen. Maar ook op schoolpleinen en in het park schrik je ervan wat daar allemaal ligt." In het park verzamelt de jeugd zich. Op mooie dagen komen er bij het muurtje zo twintig tot dertig jongeren bijeen. ,,Die nemen allemaal spul mee naar het park, maar nemen de rommel niet mee terug. Nee, prullenbakken staan er niet, die vliegen gelijk in brand. Wij accepteren dat ze er zitten en rotzooi maken. Anders gaan ze ergens anders in de wijk zitten." Overigens is het beslist niet zo dat vooral de jeugd zorgt voor zwerfafval, benadrukt de 72-jarige De Jong. ,,Alle leeftijdscategorieŽn bezondigen zich eraan, het is een kwestie van mentaliteit." De vrijwilligers zijn wel allemaal ouderen. De jongsten zijn vijftigers, de oudste is 79. Sinds 2007 trekken ze met grijpers en plastic zakken met houders de wijk met veertienhonderd huizen in. Die zakken waren wel lastig bij harde wind en emmers leken De Jong milieuvriendelijker. Daarom moesten ze ook groen worden. De gemeente Ooststellingwerf vond dit een goed idee en heeft vijftig groene emmers ingeslagen voor vrijwillige zwerfvuilzoekers. ,,Als er meer emmers nodig zijn, bestelt de gemeente bij. Er is geen limiet." Het initiatief in Oosterwolde-Zuid heeft inmiddels navolging gekregen. Ook in Oosterwolde-Noord en in Donkerbroek zijn lokale opruimgroepen actief en in Appelscha is zo‚Äôn clubje in oprichting. ,,Ik hoop dat er nog veel meer groepen komen als mensen hierover lezen." Wethouder Welle hoopt het project in Oosterwolde-Zuid in alle delen van de gemeente te kopiŽren. De Jong: ,,De omgeving knapt er van op. We vinden van alles. Autobanden, grasmaaiers, je kunt het zo gek niet verzinnen."

