Regio woensdag, 16 november 2016

Rechter fluit gemeente terug bij plan Raai Drachten - De gemeente Smallingerland heeft ten onrechte een vergunning verleend voor de bouw van het woon-/zorgcomplex op de hoek van de Raai en de Zuiderdwarsvaart in Drachten. Dat heeft de bestuursrechter in Groningen bepaald. Projectontwikkelaar Van Wijnen wil op de locatie een L-vormig complex bouwen. In het pand moeten 26 appartementen komen en ruimte voor zorgaanbieders, zoals een tandarts of een fysiotherapeut. De bouw van het pand is nog niet begonnen. Omwonenden zijn niet blij met het plan. Ze vrezen geluids- en zichtoverlast. Een van hen heeft inmiddels verschillende rechtszaken aangespannen. Eerder dit jaar kreeg hij bij de Raad van State ongelijk in een procedure tegen het bestemmingsplan, dat is het plan met regels van de gemeente die de bouw op deze locatie mogelijk moest maken. Achterhaald Bij een rechtszaak tegen de bouwvergunning krijgt de man nu wel gelijk. Volgens de bestuursrechter in Groningen heeft de gemeente bij de beoordeling van het plan regels gebruikt die al waren achterhaald. Een deel van de balkons en de luifels van het gebouw steekt in het plan van Van Wijnen te ver uit. Daarnaast steken die balkons en de luifel aan de westzijde van het pand zo ver uit, dat ze buiten het gebied vallen waar het nieuwe bestemmingsplan over gaat. Ook dat heeft de gemeente over het hoofd gezien, blijkt uit de uitspraak van de rechter. Smallingerland kan nog in hoger beroep gaan tegen de uitspraak bij de Raad van State. Woordvoerder Willeke Zeilstra laat desgevraagd weten dat de gemeente zich daar nog op beraadt.

