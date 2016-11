Regio woensdag, 16 november 2016

Amper vertrouwen in oplossen misdrijven Leeuwarden - Is de fiets gestolen? Of de computer gehackt? Dan doen Friezen meestal geen aangifte bij de politie. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de aangiftebereidheid in Fryslân bij veel misdrijven laag is. Dat komt ondere andere omdat veel mensen denken dat aangifte doen geen zin heeft. Nederlanders melden volgens het statistiekenbureau 36 procent van de misdrijven bij de politie. Het CBS baseert dat op slachtofferenquêtes, waarbij mensen gevraagd wordt hoe vaak zij slachtoffer zijn geweest van een misdaad en of zij dit hebben gemeld bij de politie. Vervolgens werd gevraagd of er aangifte is gedaan. Van alle misdrijven die Friezen ondervonden wordt zo’n 39 procent aangegeven bij de politie. Dat betekent dat drie van de vijf misdaden met slachtoffers in Fryslân niet bij de politie terechtkomt. Waarschijnlijk ligt het aantal misdrijven waar de politie geen weet van heeft nog hoger. Er zijn namelijk ook slachtofferloze misdrijven, zoals drugshandel. De aangiftebereidheid verschilt per delict. Zo wordt een inbraak bijna altijd gemeld. Van cybercrime, zoals hacken en cyberpesten, wordt zelden aangifte gedaan. Slechts 18 procent van Friezen die zeiden slachtoffer te zijn geweest van cybermisdaad deden daar aangifte van. Ook vandalisme wordt zelden aangegeven. De aangiftebereidheid lag in Fryslân bij dat delict op 25 procent. Volgens Harriët Koelewijn, communicatieadviseur van Slachtofferhulp Nederland, zijn er volgens slachtoffers meerdere redenen om geen aangifte te doen. ,,Mensen denken dat aangifte doen geen zin heeft, zo geven ze aan in het onderzoek", meldt Koelewijn. ,,Dat is bijvoorbeeld vaak bij fietsendiefstal het geval. Daarnaast vinden mensen een misdrijf soms niet ernstig genoeg, of zien ze het niet als misdrijf." Meer vandaag in het Friesch Dagblad

