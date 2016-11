Economie woensdag, 16 november 2016

Kansen genoeg voor economie in NO-Fryslân Surhuisterveen - Noordoost-Fryslân zou meer winst kunnen halen uit de toeristische en recreatieve sector. Ook doet de regio er goed aan zich vooral te richten op het midden- en kleinbedrijf, in plaats van op de komst van grote bedrijven. Dat betoogde hoogleraar Economische geografie en planologie Pieter Tordoir van de Universiteit van Amsterdam op de jaarlijkse regiobijeenkomst van Agenda Netwerk Noordoost (ANNO), gisteravond in Surhuisterveen. In economische sectoren als handel en industrie daalt de werkgelegenheid in deze regio, liet Tordoir aan de hand van kaarten zien. Dat is niet altijd negatief, omdat die daling vaak een gevolg is van een hogere arbeidsproductiviteit. Kansen voor werk liggen er in recreatie en toerisme, betoogde Tordoir. Dat werk is niet aan computers uit te besteden. ,,Die kansen worden nu niet altijd benut", aldus Tordoir. Daarnaast blijkt uit de cijfers dat vooral het midden- en kleinbedrijf - het werk op mbo-niveau - van groot belang is voor deze regio. Hoogopgeleiden wonen er relatief weinig in de noordelijke streek van de regio Noordoost-Fryslân en het voordeel van mbo’ers is bovendien dat die minder vaak verhuizen. ,,Zij zijn vaak sterk geworteld in de regio." Aansluiting In dat licht is de aanleg van de Sintrale As een goede strategische keuze, vond Tordoir. ,,Die brengt aansluiting op belangrijke snelwegen. Daardoor kunnen mensen hier wonen." Ook de spoorlijn tussen Leeuwarden en Groningen, via Buitenpost, zorgt ervoor dat de regio bereikbaar blijft voor die veel grotere kernen. Verschillende bezoekers van de regiobijeenkomst - er waren er tussen de 150 en tweehonderd - voegden daar in de discussie nog een andere snelweg aan toe: de digitale. ,,Die moet er snel komen", vond een bezoeker. Ook vroeg men aandacht voor de algemene ontwikkeling van de werkgelegenheid. Burgemeester Marga Waanders van Dongeradeel had de bezoekers aan het begin van de avond al verteld wat het doel is van bijeenkomsten als deze: Noordoost-Fryslân omtoveren tot een krachtige regio waar goed samengewerkt wordt. De regio is daarbij een van de zes proeftuinen in Nederland waar wordt onderzocht hoe regionale samenwerking kan bijdragen aan economische groei. Voor Noordoost-Fryslân betekent dat concreet dat er in februari een ,,gedragen regionaal profiel" moet liggen, aldus Waanders. ,,Dat kan alleen tot stand komen door veel met elkaar in gesprek te zijn."

