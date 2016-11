Sport dinsdag, 15 november 2016

Ideaal sinterklaascadeau voor de jonge Ajacieden

Ajax. Er is geen club in Nederland waarover zoveel gezegd en geschreven wordt als over de Amsterdamse recordkampioen. Maar hoe leg je nu aan je kinderen uit wat Ajax precies is? Waarom zijn er zoveel fans van de club en waarom zijn er ook zoveel mensen die de Amsterdammers verafschuwen? En dus begon Menno Pot (geboren in Heerenveen, opgegroeid in Joure) met het opschrijven van wat zijn kinderen absoluut moeten weten over 'zijn´ club.

Door: Piet Jan Nauta

Ajax. Je houdt van ze of je haat ze. Een tussenweg bestaat niet. Ajax heeft iets arrogants. En arrogantie, daar houden Nederlanders niet van. Behalve als je Ajacied bent. Van arrogantie is echter weinig te merken in het boek 101 dingen die je weten moet over Ajax. Het is een beschrijving van de belangrijkste punten uit de historie, de grootste spelers, de meest legendarische wedstrijden, maar ook de grootste dieptepunten en schandalen. Zo geschreven, dat het voor iedereen te begrijpen is. Met een vleugje Pot.

Ondanks dat hij opgroeide onder rook van Heerenveen, raakte zijn hart op zevenjarige leeftijd verknocht aan de Amsterdamse club. De reden? Het shirt. Zelf heb ik twee jaar geleden een middag met Pot aan tafel gezeten in Lokaal ´t Loosje op de Nieuwmarkt in Amsterdam. In dat gesprek ratelde hij het ene Ajax-feitje na het andere op, zonder ook maar een tel na te hoeven denken. Dat het Pot is die met dit boek is gekomen, verbaast mij dus niets.

Het boek bracht mij geen nieuwe informatie, maar - zoals de grootste Ajacied ooit altijd zei - 'dat is logisch´. Ik ben ook niet de doelgroep van het boek. Dat zijn mijn kinderen, mocht ik ooit eens zo gelukkig zijn die te krijgen.

Wat het boek wel in mij losmaakte, zijn mijn eigen herinneringen aan de club. Fantastische avonden Europees voetbal, zowel thuis beleefd als in de Amsterdam ArenA. Mijn eigen vader die thuis voor de televisie juichend opsprong na weer een doelpunt in de legendarische halve finale in de Champions League tegen Bayern Munchen in 1995 (5-2 voor Ajax). Blij dat ik ooit naast de legendarische assistent-trainer Bob Haarms zat in het uitvak van Ajax op bezoek bij PEC Zwolle.

Ajax is zoveel meer dan Johan Cruijff, 33 landstitels, vier Europacups 1 en twee wereldtitels. En dat gevoel brengt Pot over. Als ik vader zou zijn, dan was dit boek mijn sinterklaascadeau geweest. Ook al zal mijn eigen vader mij dit nooit cadeau hebben gegeven.

Logisch. Hij is voor Feyenoord.

< 101 dingen die je weten moet over Ajax. Menno Pot. Uitgeverij: Brandt. 224 pagina´s. Prijs: 19,95 euro

