Regio dinsdag, 15 november 2016

Kunstencentra botsen met Keunstwurk

Leeuwarden - De provinciale cultuurinstelling Keunstwurk bemoeit zich te veel met het cultuuronderwijs op basisscholen en werkt te weinig samen met de regionale kunstencentra. Dat zorgt voor verwarring en kan er op termijn toe leiden dat de kwaliteit van het cultuuronderwijs verslechtert. Daarvoor waarschuwen vijf grote Friese kunstencentra in een brandbrief aan de provincie.

De vijf kunstencentra (Cultuur Kwartier Sneek, Ateliers Majeur in Heerenveen, De Lawei in Drachten, It Toanhūs in Joure en Opus3 in Dokkum) zeggen dat Keunstwurk sinds ongeveer een jaar rechtstreeks contact zoekt met basisscholen over hoe ze hun cultuuronderwijs kunnen inrichten. ,,De scholen worden benaderd door Keunstwurk met de producten die wij ook aanbieden", zegt directeur Lieuwe Toren van Cultuur Kwartier Sneek. ,,Dat zorgt voor veel verwarring. Scholen weten niet meer waar ze moeten zijn. Keunstwurk zou er alleen ter ondersteuning moeten zijn voor de kunstencentra."

Toren noemt als voorbeeld dat Keunstwurk zelf met de scholen programma“s schrijft over de inrichting van het cultuuronderwijs. ,,Terwijl wij ook zulke programma“s schrijven en daarmee de boer op gaan." Een ander voorbeeld dat de directeur noemt, is de uitvoering van Kek, het landelijke programma voor de stimulering van cultuuronderwijs. Keunstwurk zou daarvoor scholen rechtstreeks benaderen, in plaats van dat over te laten aan de kunstencentra.

Volgens Toren is de brandbrief niet geschreven uit angst dat de kunstencentra werk kwijtraken. ,,Wij vrezen niet voor ons verdienmodel, want de budgetten zijn op dit vlak al erg beperkt. Maar in het slechtste geval duren de onduidelijkheden voort en moeten we heel veel aandacht en energie steken in het goed kanaliseren van alles."

Keunstwurk-directeur Douwe Zeldenrust zegt dat hij verbaasd was over de brief. ,,Ik werken my hjir net yn. Wy operearje folslein ūnderstypjend en dogge gjin śtfiering." Zeldenrust erkent wel dat hij vaker rechtstreeks contact heeft met onderwijsinstellingen, maar dat zou gebeuren op initiatief van de scholenkoepels. ,,Sy hawwe ferlet fan objektive en ūnōfhinklike stipe en freegje oft wy dźrmei helpe kinne." Een voorbeeld dat hij noemt is het schrijven van een overkoepelende visie op het muziekonderwijs.

