Schip maakt water, Wardy zinkt nog niet

Ferwert - Wardy nam het voorbije half jaar al vele slokken uit de gifbeker, maar leeg is deze nog lang niet. De amateurvoetballers van het vlaggenschip in Ferwert wachten na tien competitiewedstrijden in de vijfde klasse C op zaterdag nog altijd op het eerste punt. Ook zaterdag lukte het niet tegen Ouwe Syl. Sterker nog; de 0-11 betekende de grootste thuisnederlaag in de geschiedenis van de club (in competitieverband) en de tweede nederlaag met dubbele cijfers in de competitie.

Piet Jan Nauta

Een bedenkelijk clubrecord voor trainer Kees Ros. ,,Het schip genaamd Wardy maakt water, maar geen haar op mijn hoofd die er ook maar over peinst om het te verlaten."

Naast Wardy is er nog één andere Friese club die nog geen punt wist te verzamelen. In de vijfde klasse B is Jistrum eenzelfde lot beschoren, een ploeg die door Wardy in 2011 nog op een 15-0 thuisnederlaag werd getrakteerd. Het is nog altijd de grootste thuisnederlaag in de competitie voor Jistrum. Bij Wardy denken ze met weemoed terug aan die tijd. ,,Het is zonde, want alles is hier tiptop voor elkaar. Er zit verlichting om het hoofdveld en we hebben liefst drie oefenhoeken. De vrijwilligers bij de club doen alles zelf, van de belijning tot het poetsen van de kleedkamers. Aan hun clubhart ligt het niet."

En juist dat 'clubhart´ mist op het veld. Ros: ,,Niet bij de jongens die er nu staan, maar als je kijkt hoeveel jongens uit Ferwert bij clubs in de buurt op niveau spelen, dan is dat jammer.

