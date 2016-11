Regio dinsdag, 15 november 2016

Protestmars voor meer en beter Fries onderwijs Leeuwarden - Met een protestmars door Leeuwarden onder de naam 'Sis Tsiisī wil een groep Friezen aandacht vragen voor meer en beter Fries onderwijs. De initiatiefnemers vinden kwalitatief goed Fries onderwijs een mensenrecht. De tocht wordt 22 december op het Zaailand gestart. Volgens de organisatoren is na dertig jaar Fries onderwijs op de scholen het niveau nog altijd ver onder de maat. Het blijft volgens hen te vaak bij een uurtje les in de week en het ontbreekt aan goed onderwijsmateriaal. Bovendien vragen veel scholen ontheffing aan voor het vak Fries. Onder de initiatiefnemers van het protest zijn dichter en schrijver Pier Boorsma, oud-journalist Kerst Huisman en dichter Abe de Vries. De leden van het burgerinitiatief zijn afkomstig uit onderwijs, politiek, literatuur en journalistiek. De demonstratie moet aan politiek en de Friese bevolking laten zien dat de Friese taal het waard is om je hard voor te maken. Kinderen zouden het recht moeten krijgen op goed Fries onderwijs. Daarvoor zijn meer lesuren en menskracht nodig, zo vinden de initiatiefnemers. Ze hopen dat zeker een paar honderd Friezen aan de demonstratie meedoen, onder wie leerlingen.

