Regio dinsdag, 15 november 2016

Wandelnetwerk dekt straks de hele provincie Leeuwarden - Meer dan vijfhonderd kilometer aan wandelpaden in Fryslân wordt de komende jaren bewegwijzerd met markeringspalen en -borden. Recreatieschap De Marrekrite wil hiermee het huidige wandelnetwerk provinciaal dekkend krijgen. Het gaat voornamelijk om de zogeheten witte vlekken. Dat zijn de delen van de provincie die nog buiten het provinciale wandelnetwerk vallen. Uit een inventarisatie van De Marrekrite blijkt dat er nog paden missen met een totale lengte van vierhonderd kilometer. Vaak zijn die paden er al wel, maar zijn ze niet bebord. Bij de witte vlekken gaat het onder meer om gebieden bij Franeker en rond Nationaal Park De Alde Feanen. Ook worden veel paden toegevoegd in het noordoosten en noordwesten van de provincie. Tegelijkertijd worden dorpsommetjes her en der in de provincie voorzien van bebording, zodat ook mensen de wandeling kunnen maken die niet thuis zijn in het gebied. ,,We hebben nu de kans om die mee te nemen in de vernieuwingsslag", zegt directeur van De Marrekrite, Lourens Touwen. Lees verder in het Friesch Dagblad van 15 november 2016

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties