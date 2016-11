Economie dinsdag, 15 november 2016

Grote kuilvoorraden, maar de kwaliteit is niet altijd optimaal Door het langdurig groeizame weer hebben melkveehouders veel gras kunnen inkuilen. Uit de analyses blijkt dat veel kuilen natter en zuurder zijn dan verwacht. Het mengen met aanvullende voeders is ook dit jaar weer noodzakelijk. Friese melkveehouders hebben dit jaar veel meer gras kunnen inkuilen dan in voorgaande jaren. De weersomstandigheden hielpen daarbij. Nu de temperaturen deze maand dagenlang onder de 10 graden Celsius zijn gekomen, is de sterkste groei van het gras achter de rug. ,,Gemiddeld genomen hebben de boeren meer dan voldoende voorraad", zegt bedrijfsbegeleider Gauke Adamse van Weidse Blik in Joure. ,,We kennen boeren die hun vierde en soms vijfde snee gras hebben verkocht, omdat ze er geen ruimte meer voor hadden." De kwaliteit van de kuilen is echter lang niet altijd zo goed als verwacht, stelt Minne Hiemstra van Mulder Agro in Kollumerzwaag. ,,In de afgelopen weken hebben melkveehouders de analyses van de kuilen binnengekregen en die vallen veelal tegen. Veel kuilen zijn natter dan verwacht. Ruwweg gaat het om een drogestofgehalte van 20 tot 35 procent, de rest is water." Wat ook een groot nadeel is, is dat veel kuilen zuurder zijn dan normaal. Koeien vinden dat minder smakelijk en vreten dan ook minder dan waar boeren op rekenden. ,,En dat houdt in dat boeren worden geconfronteerd met een lagere melkgift." Lees verder in het Friesch Dagblad van 15 november 2016

