Sport maandag, 14 november 2016

Twee NK-titels voor boksers uit Fryslân

Rotterdam - De Friese boksers hebben afgelopen weekeinde uitstekend gepresteerd bij de Nederlandse kampioenschappen in Rotterdam. Jacqueline Pitstra uit Lekkum veroverde zaterdag de nationale titel in de B-klasse dames tot 75 kilogram, terwijl Yair Molenaar uit Feanwâlden de beste was in de B-klasse weltergewicht tot 70 kilogram. Ferenc Soepboer uit Sneek strandde op de tweede plek in zijn finale in de B-klasse tot 69 kilogram, maar verzekerde zich wel van een zilveren medaille.

,,Een mooie oogst", concludeerde Boksschool De Wâldhoek-trainer Bernard Janssen gisteravond bij het opmaken van de balans. ,,Met twee kampioenen en een zilveren medaille mogen we niet klagen. Fryslân staat als boksprovincie in ieder geval wat dit NK betreft weer op de kaart."

Pitstra rekende in een spannend duel af met haar Brabantse opponente Nanda Mueters (2-1). Molenaar won al zijn drie partijen van Willem Jongmans en kroonde zich volgens Janssen op 'overtuigende wijze’ tot de nieuwe Nederlandse kampioen.

Soepboer begon gisteren vol goede moed aan zijn partij tegen Wesley de la Paz, kwam op voorsprong, maar de pupil van Boksschool F en F the inner way-coach Tjeerd Bakker moest uiteindelijk toch zijn meerdere erkennen in de tegenstander uit Delft.

Maatje te groot

Het lukte de enige Friese bokser die in de A-klasse zijn opwachting maakte niet om de finale te bereiken. Jilles Bijlstra uit De Triemen strandde zaterdag in de halve eindstrijd tegen vijfvoudig en regerend Nederlands kampioen Max van der Pas. ,,Die was een maatje te groot voor Jilles", zag trainer Janssen. ,,Hij heeft er alles aan gedaan, maar de tegenstander was gewoon beter. Geen schande."

De pas 22 jaar geworden Bijlstra bokste in Rotterdam zijn veertigste partij in de A-klasse, terwijl Van der Pas voor de 172e keer in de ring kwam op het hoogste amateurniveau. ,,Bovendien heeft die meer internationale ervaring", verzuchtte Janssen. ,,Dat maakte helaas net het verschil."

