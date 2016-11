Sport maandag, 14 november 2016

Drachtster Boys komt goed weg tegen BCV Drachten - Drachtster Boys heeft in het eigen 'Bos’ de weg naar betere tijden teruggevonden. De ploeg van Marius Hendriks speelde tegen BCV een uur lang met tien man, maar kwam goed weg met de late winst (1-0). Bert Kalteren Daarmee mocht de Drachtster eersteklasser zaterdagmiddag in één klap weer drie punten bijschrijven en dat was meer dan de oogst van de vijf voorgaande duels samen. Die leverden slechts twee schamele punten op, met als negatieve uitschieter de 6-1 nederlaag van twee weken terug bij Blauw Wit’34. ,,We kregen te maken met veel blessures. Op een gegeven moment misten we zelfs vijf basisspelers en dan daalt het niveau heel erg. Maar met 6-1 verliezen bij Blauw Wit’34 is onverkoopbaar", vond ook Hendriks. Die begroette zaterdag spits Kevin Bakels, Aziz Geyik en Jordy Kailie als invallers na lange tijd weer terug binnen de lijnen en dat pakte voor de Drachtsters heel goed uit. ,,Ik had drie aanvallers op de bank en had in de rust al besloten om de hele voorhoede te gaan wisselen. Dan moet je het tactisch neerzetten", vertelde Hendriks, die aasde op de ruimte achter de Burgumer defensie. Die strijdwijze leverde in de 85e minuut de enige treffer op van Geyik, die alleen voor doelman Hendrik van der Laan geen fout maakte. Dat doelpunt zorgde voor een vreugde-explosie op de Drachtster bank. ,,Dit hadden we echt nodig", bekende oefenmeester Hendriks, die zaterdag tegen BCV ook al niet kon beschikken over aanvoerder Harvey Bischop. Daardoor moest hij noodgedwongen zijn assistent Björn Schilder naar voren schuiven voor een positie in het hart van defensie. Die mocht na een half uur spelen echter alweer inrukken na een rode kaart. ,,Ik had het gevoel dat hij met twee benen vooruit inkwam en dan is het rood", aldus Hendriks. Daardoor raakte de thuisclub, dat in de eerste minuut een treffer van Joël Wagenaar afgekeurd zag worden, de controle over de wedstrijd kwijt. BCV, dat met zes punten uit de laatste vijf duels veel beter in het vel zat, kreeg daarna mogelijkheden via Frank Harmens en Paul .... De rest van dit verhaal leest u vandaag in het Friesch Dagblad

