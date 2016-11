Regio maandag, 14 november 2016

Twee mannen aangehouden wegens bedrijfsinbraken Buitenpost - De politie heeft twee verdachten aangehouden in een onderzoek naar meerdere inbraken bij bedrijven. Nadat zaterdag al een 26-jarige man uit Kootstertille werd aangehouden, volgde gisteren een 28-jarige man uit Achtkarspelen. Dat bericht de politie. Een exacte woonplaats van de tweede verdachte is nog niet bekend. De 26-jarige man uit Kootstertille werd zaterdagochtend vroeg aangehouden aan de Kelvinstraat in Buitenpost. Agenten zagen daar zijn auto staan bij een loods. De man is vaker aangehouden voor inbraken en daarom besloten ze hem te controleren. Van de loods was een raam vernield en een paar honderd meter verderop vond de politie een steekkar met lasapparaat, afkomstig uit de loods. Bij het doorzoeken van de woning van de man vond de politie spullen die mogelijk bij meerdere bedrijfsinbraken zijn buitgemaakt. Het onderzoek loopt nog.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties