Bordjes voor hulp in natuur Lauwersoog - In de voor publiek toegankelijke delen van nationaal park Lauwersmeer plaatst Staatsbosbeheer een kleine honderd navigatiebordjes. Op deze bordjes staat een code die bezoekers kunnen doorgeven aan de hulpverlening, in het geval van bijvoorbeeld brand of ander noodgeval. De hulpdiensten weten dan op welke locatie zij exact moeten zijn. De bordjes komen op ,,markante plekken", licht boswachter Jaap Kloosterhuis toe. ,,Bij bankjes en slagbomen. De locaties zijn ingemeten en staan op een digitale kaart die ook bekend is bij de hulpdiensten." Locatiebepaling Aanleiding voor de plaatsing ervan was een brand in een van de uitkijktorens in het Lauwersmeergebied zon twee jaar geleden. ,,Die werd ontdekt door wandelaars. Zij belden de brandweer, maar hadden veel moeite om aan te geven waar het precies was." Daarop troffen Staatsbosbeheer en de hulpdiensten maatregelen. Zo zijn onder andere de voor brandweer- en ambulance begaanbare paden (in het voor publiek toegankelijke gebied) in kaart gebracht. ,,Die paden snoeien we extra breed en hoog op." De volgende stap is het plaatsen van de bordjes met codes. Dat werk is onlangs begonnen. In 2013 plaatste Staatsbosbeheer op Terschelling ook al ongeveer 150 van deze bordjes.

