Regio zaterdag, 12 november 2016

Dalende lijn in aantal leerlingen Friese fusiescholen

Leeuwarden - Het aantal leerlingen op de Friese samenwerkingsscholen loopt relatief snel terug. De meeste fusiescholen zien in de eerste jaren na de oprichting veel leerlingen vertrekken. Dat blijkt uit het jaarlijkse leerlingenoverzicht van Friese basisscholen, vandaag in het Friesch Dagblad.

De afgelopen jaren zijn in de provincie zestien samenwerkingsscholen opgericht, waarbij de openbare en de christelijke dorpsschool samengingen. Bij vijftien van de zestien scholen was het aantal leerlingen bij de oprichting al lager dan in het jaar vr de samenvoeging.

Het aantal leerlingen bleef ook in de jaren daarna snel dalen. Zo was de krimp op de drie fusiescholen die nu aan hun tweede jaar bezig zijn, in Augustinusga, Britsum en Sumar, dit jaar respectievelijk 18, 14 en 9 procent. De scholen dalen hiermee veel harder dan het provinciale gemiddelde van -2 procent. De belangrijkste verklaring, zeggen betrokken scholenkoepels, is dat juist in deze dorpen de bevolkingskrimp relatief groot is. Dat is vaak ook een van de redenen geweest voor de scholenfusie

Toch is die voorziene krimp niet de enige verklaring, blijkt uit de reactie van directeur Harrie Steenstra van Noventa, de christelijke koepel waar de school in Augustinusga onder valt. Hij zegt dat de openbare basisschool in Augustinusga voorheen ook leerlingen trok uit dorpen als Gerkesklooster en Driezum. ,,Dat waren kinderen met een forse zorgvraag, van wie de ouders specifiek voor een kleine school hadden gekozen. Toen de school in Augustinusga groter werd en de groepen ook groter, was het voor die doelgroep niet meer aantrekkelijk om te blijven

Veel meer over het jaarlijkse leerlingenoverzicht in het Friesch Dagblad van zaterdag 12 november.

Reacties: