Regio donderdag, 10 november 2016

Verslagenheid bij Amerikaanse Friezen over verkiezingsuitslag Leeuwarden - ,,Ik ben er kapot van", vertelt Jennifer Penn uit Leeuwarden. Zij was tot en met gisterochtend wakker gebleven voor de verkiezingsuitslag. ,,Ik had het niet verwacht, aangezien alle peilingen positief waren over een overwinning voor Hillary. Dit voelt als de deceptie van 2004, toen Bush herkozen werd nadat hij Amerika in een puinhoop had gestort." De docente Engels is vooral bang dat er straks weinig overblijft van de zorghervorming Obama-care. ,,Vooral voor arme mensen was de Obama-care een stap in de richting van betaalbare zorg. Het moest alleen nog geperfectioneerd worden en ik ben bang dat daar met Trump weinig van terecht komt." Ondanks de verslagenheid ziet ze nog iets positiefs in de verkiezingen. ,,Ik hoop dat vrouwen geinspireerd zijn geraakt door de deelname van Clinton en daardoor geneigd zijn om meer voor zichzelf op te komen." Fred Turner uit Langelille is ontgoocheld over de uitslag. ,,Ik deed gisteren de TV aan voor de overwinningsspeech van Hillary en toen zag ik verdorie het hoofd van Trump." De oud-leraar vindt het vooral jammer voor de Amerikaanse jeugd. ,,Trump is een slecht rolmodel. Het lijkt voor hen nu alsof het gewoon is om racistische opmerkingen te maken over minderheden, en vrouwen te vernederen." Lees het hele artikel in de papieren krant van 10 november 2016

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties