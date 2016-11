Regio donderdag, 10 november 2016

Groei aantal Friese megastallen valt mee, aldus gedeputeerde

Leeuwarden - Het valt mee met de groei van het aantal extreem grote melkveestallen in Fryslân. Het doembeeld dat her en der in de provincie enorme stallen zouden worden gebouwd, is niet uitgekomen. Dat zei gedeputeerde Johannes Kramer gisteren tijdens de behandeling van de begroting van Provinciale Staten.

Verschillende Statenleden stelden de onzekere situatie in de landbouw aan de orde. Kramer zei daarop dat zowel de onzekerheid over het fosfaatplafond als het mogelijk vervallen van de derogatie grote gevolgen kunnen hebben voor Friese boeren. Vooral de derogatie is van belang, dat is de toestemming van Europa aan boeren om per hectare 250 in plaats van 170 kilogram stikstof uit dierlijke mest uit te rijden over hun land. Kramer zei dat boeren - als de derogatie vervalt - hun veestapel mogelijk tot 20 procent moeten inkrimpen. ,,Dat sil syn effekt net misse."

De FNP-gedeputeerde zei daarbij dat hij blij is dat het aantal megastallen de afgelopen jaren niet fors is toegenomen. ,,Se steane no miskien wol op in pear plakken, mar net yn de mate wer’t elkenien benaud foar wie."

Tijdens een schorsing zei hij dat het provinciale beleid Nije Pleats mogelijk bijdroeg aan het voorkomen van de bouw van grotere stallen. De provincie gaat hierbij vooraf in gesprek met boeren met uitbreidingsplannen. Alleen in Noord-Fryslân staan enkele megastallen, aldus Kramer.

De gedeputeerde zei dat hij in het voorjaar met een nieuwe visie wil komen op het provinciale landbouwbeleid. Daarbij wil hij inzetten op een ,,ekonomysk en ekologysk rendabele lânbou". Overigens zijn de mogelijkheden van de provincie beperkt, omdat veel regelgeving landelijk en Europees is. Kramer zei dat hij vooral een stimulerende en motiverende rol ziet voor de provincie.

De provincie gaat de komende tijd vijftig boeren steunen die willen omschakelen naar biologisch. Een motie met die strekking van FNP, D66, PvdD en SP werd aangenomen. Kramer, die positief was over de motie, kan er 100.000 euro voor uit de provinciale reserves halen.

