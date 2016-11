Sport donderdag, 10 november 2016

Verbazing over opkomst kobalt in de paardensport Wolvega - Het is goed mogelijk dat het snel opgekomen grootschalige gebruik van het verboden middel kobalt in de draf- en rensport een hype is. Wetenschappelijk is er nog heel weinig bekend over de werking van dit middel bij paarden. Goos Bies Dat zegt prof. dr. Marianne Sloet van Oldruitenborgh-Oosterbaan. Zij is hoogleraar inwendige ziekten van het paard aan de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht en in Nederland hoofd veterinair voor de internationale, overkoepelende paardensportbond Fédération Equestre Internationale (FEI). Kobalt staat sinds dit najaar in de Europese draf- en rensport in het middelpunt van de belangstelling door vijf positieve gevallen van de Franse draftrainer Fabrice Souloy, onder meer in twee van Europa’s belangrijkste draverijen in Oslo en Stockholm. Inmiddels blijkt dat tientallen bloed- en urinemonsters van zeker 34 trainers in de toonaangevende Franse draf- en rensport positief zijn bevonden op kobalt, het wachten is op de uitslag van de contra-expertise. Ook in de springsport en de dressuur wordt er al over gesproken, weet professor Sloet. Het hele verhaal leest u in het Friesch Dagblad van vandaag.

