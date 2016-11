Sport donderdag, 10 november 2016

Van Amersfoort wil weer snel van partij zijn Pelle van Amersfoort is op de weg terug. Exact twee weken na zijn blindedarmoperatie was de twintigjarige middenvelder gistermiddag op Sportpark Skoatterwâld aandachtig toeschouwer bij het duel van de tweede garnituur van sc Heerenveen tegen FC Volendam. ,,Het is heerlijk om terug te zijn. Ik hoop de thuiswedstrijd tegen Vitesse te halen. Dat is in ieder geval het doel." Bert Kalteren De frêle middenvelder hervatte afgelopen maandag de training onder leiding van fysiotherapeut Eric ten Voorde en hoopt over een dikke week weer van de partij te zijn. Terwijl de selectie de rest van de week vrijaf heeft gekregen, werkt hij zich in petit comité in het zweet. ,,Dat moet gebeuren, want je wilt toch zo snel mogelijk fit worden. Het weekeinde neem ik vrij en als alles goed gaat, dan sluit ik maandag weer bij de groep aan." Vervolgens hoopt Van Amersfoort dan zaterdag deel uit te maken van de wedstrijdselectie voor het duel met Vitesse en stiekem hoopt hij dan ook zijn rentree te maken. De club waartegen hij ruim twee jaar geleden op 20 september debuteerde in het GelreDome. Een periode waarin hij mocht ruiken aan het grote werk, een jaar werd verhuurd aan Almere City FC en na zijn terugkeer onder trainer Jurgen Streppel uitgroeide tot een vaste waarde in de hoofdmacht van Heerenveen. Het hele verhaal leest u in het Friesch Dagblad van vandaag.

