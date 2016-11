Regio donderdag, 10 november 2016

Postma stopt alsnog als wethouder Achtkarspelen

Buitenpost - Gerda Postma (PvdA) is per direct opgestapt als wethouder van Achtkarspelen. In een verklaring die de gemeente gisteren naar buiten bracht staat dat Postma zich belemmerd voelt in haar functioneren. Zodanig dat het voor haar 'niet mogelijk is haar doelstellingen te realiseren’’, zo meldt de gemeente.

Postma was gisteren zelf niet bereikbaar voor een reactie. De PvdA-fractie liet gisteren weten nog niet te willen reageren op het opstappen van de wethouder. Gisteravond kwamen partijleden en -bestuur bijeen voor beraad en pas vandaag komt er een reactie, aldus Jan Kloosterman van het bestuur.

Het college van Achtkarspelen, liet weten de situatie te betreuren, maar het besluit van Postma te respecteren. Het vertrek kwam onverwachts, zegt wethouder Klaas Antuma (ChristenUnie) ,,We hebben het niet zien aankomen. Maar we kunnen ook niet ontkennen dat we een roerige periode hebben gehad in Achtkarspelen. Vanochtend hebben we het bericht gekregen. Het is een persoonlijk besluit van Gerda Postma. We vinden het vervelend. Wij betreuren het dat het zo loopt."

Het college (CDA, PvdA, ChristenUnie) zat pas sinds 1 september dit jaar. De oude coalitie (FNP, PvdA en GBA) kwam voor de zomervakantie ten val na onenigheid over een motie over het sociale domein. PvdA-wethouder Gerda Postma zag die motie als een bezuiniging en wilde hem niet uitvoeren. De motie werd wel door de raad aangenomen. In het nieuwe coalitieakkoord ging de bezuiniging alsnog van de baan door elders geld vrij te maken.

De FNP, die er na de val niet in slaagde een nieuwe coalitie te vormen, noemde eerder in een persverklaring de terugkeer van Postma als wethouder 'moreel verwerpelijk, onverdedigbaar en aan onze burgers niet uit te leggen’. Bij de begrotingsraad van 27 oktober diende oud-coalitiepartij GBA een motie van wantrouwen in tegen Postma en wethouder Harjan Bruining (CDA), vanwege het niet uitvoeren van aangenomen moties.

Het college heeft de PvdA gevraagd een nieuwe wethouder voor te dragen, omdat het verder wil met de huidige coalitie. Antuma: ,,Wij willen gewoon vooruitkijken, we hebben een coalitieprogramma waarmee wij verder willen."

Postma was wethouder sinds 2014. Daarvoor was ze fractievoorzitter.

Reacties: