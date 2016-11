Economie donderdag, 10 november 2016

Nieuwe drinkwaterputten zijn hard nodig in verziltend Fryslân Terwisscha - Per jaar haalt Vitens 6,5 miljoen kuub onder het zand van het Drents-Friese Wold, een Natura 2000-gebied. Dat mag in de toekomst nog maar 3,25 miljoen kuub zijn. Een noodzakelijke ingreep voor de natuur. Het gebied verdroogt. ,,Het is niet zo dat de natuurwaarden nu ineens heel erg hard zijn achteruitgegaan. Er is een balans, maar dat is niet optimaal", aldus Jan Arendz, woordvoerder van de provincie Fryslân. Helemaal stoppen met het winnen van drinkwater uit de put bij Terwisscha zou beter zijn voor de natuur, maar dat zit er niet in. Het water is hard nodig. ,,Het is een compromis." In het vierde Waterhuishoudingsplan van de provincie werd al gesteld dat er op jaarbasis nog acht tot tien miljoen kuub gewonnen moet worden in Fryslân. Ook van buiten de provincie wordt een beroep gedaan op het Friese grondwater, zegt de provincie. Volgens Vitens speelt ook de ontwikkeling van nieuwe, grootschalige bedrijvigheid op het International Businesspark Fryslân (IBF) bij Heerenveen een grote rol in de vraag naar meer water. De halvering kan dan ook pas worden doorgezet als er een nieuwe put is geslagen. Dat duurt waarschijnlijk vier tot zes jaar. ,,We moeten zoeken, er zijn procedures en dan nog de daadwerkelijke aanleg van voorzieningen." Lees het hele artikel in de papieren krant van 10 november 2016

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties