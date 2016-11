Sport dinsdag, 8 november 2016

Hospes moet niet meer alles willen controleren Heerenveen - Alles had hij op de 500 meter tijdens de KNSB-cup van anderhalve week geleden gezet, maar op het moment suprême ging het niet zoals Jesper Hospes wilde. Waar zijn collega-sprinters komend weekeinde in het Chinese Harbin aan het World Cup-seizoen beginnen, zit de 28-jarige Heerenvener thuis. En dat steekt. Lars Goerres Woedend was hij geweest, vlak na zijn mislukte poging om in Groningen een World Cup-ticket op de door hem zo geliefde 500 meter veilig te stellen. Een zomer lang had Hospes alles in het werk gesteld om te kunnen vlammen bij de eerste belangrijke afspraak van het seizoen. Hij vertrok na vijf jaar bij coach Gerard van Velde en conformeerde zich bij Team Victorie aan de filosofie van zijn nieuwe trainster Desly Hill. Een andere omgeving, met andere trainingsaccenten, moest Hospes naar een hoger plan tillen. ,,In de trainingen lukte dat aardig. Vanaf het moment dat ik voor het eerst weer op het ijs stapte, reed ik hard en gemakkelijk. Maar tijdens wedstrijden kwam het er niet uit. En dat was moeilijk te verteren." Het hele verhaal leest u in het Friesch Dagblad van vandaag.

