Regio dinsdag, 8 november 2016

Flats Huizum-West niet gesloopt maar opgeknapt Leeuwarden - WoonFriesland gaat 198 flatwoningen in Huizum-West opknappen en niet slopen. De woningen aan de Jan van Scorelstraat, de Dirk Boutstraat en de Cornelis Trooststraat worden volgend jaar aangepakt. Dat niet iedere bewoner blij is met de opknapbeurt, bleek gisteravond tijdens de eerste van drie bewonersavonden. De flats in Huizum-West zijn gebouwd in 1953 en behoren tot de goedkoopste huurwoningen van Leeuwarden met huren tussen de 250 en de driehonderd euro per maand. De gemeente Leeuwarden had graag gezien dat de flats vervangen zouden worden door nieuwbouw, en ook WoonFriesland zat lang op dat spoor. Maar omdat er in Leeuwarden weinig aanbod is in deze prijsklasse en veel huidige bewoners de huur dan niet meer zouden kunnen opbrengen, is na de zomer besloten om de woningen op te knappen, aldus Francis de Ruiter van WoonFriesland. Alle flats krijgen straks een nieuwe badkamer, toilet en keuken, en ook de gaskachels worden vervangen door centrale verwarming. Op de daken van de flats komen zonnepanelen. De huur gaat na de verbeteringen met zoŽn drie euro omhoog, de energierekening zal dalen met zoŽn 20 procent. Huurdersvereniging De Bewonersraad heeft ingestemd met de plannen van WoonFriesland. Een deel van de bewoners vindt de vergoeding voor eventuele schade (150 euro) en de eenmalige halvering van de huur echter niet voldoende opwegen tegen de overlast die de verbouwing oplevert. Lees verder in het Friesch Dagblad van 8 november 2016

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties