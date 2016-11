Regio dinsdag, 8 november 2016

Mogelijk minder erfgoed digitaal door btw-twist Leeuwarden - Het Deltaplan Digitalisering, het meerjarige project waarbij Fries erfgoed wordt gedigitaliseerd, moet mogelijk worden afgeslankt. Historisch centrum Tresoar ligt in de clinch met de Belastingdienst over de te betalen btw bij het project. Een strop van vele tonnen dreigt. Als onderdeel van het Deltaplan Digitalisering wordt allerlei oud materiaal gedigitaliseerd en op internet gezet. Het gaat onder meer om kaarten, oude films uit het Fries Film Archief en een deel van de Friestalige literatuur. Verschillende organisaties zijn betrokken bij het project. De provincie Fryslân trok er vijf miljoen euro voor uit. Aanvankelijk rekenden de provincie en Tresoar erop dat de te betalen btw bij het project, ongeveer een miljoen euro, kon worden teruggevraagd bij de fiscus. Eind mei heeft de Belastingdienst aan het historisch centrum laten weten dat dat niet het geval zal zijn. ,,It is in diskusje dy´t op it stuit yn de hiele kulturele sektor spilet", zegt Tresoar-directeur Bert Looper. ,,It moat noch bliken dwaan oft dit echt in probleem wurdt foar it projekt." Tresoar heeft de Belastingdienst inmiddels gevraagd om het standpunt te herzien. Looper wacht nog op een reactie op die vraag. Het provinciebestuur meldt al wel aan Provinciale Staten dat het projectplan mogelijk moet worden aangepast aan het nieuwe budget van vier miljoen euro. In dat geval is de kans groot dat niet alle doelen worden gehaald, aldus Gedeputeerde Staten. Lees verder in het Friesch Dagblad van 8 november 2016

