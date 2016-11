Sport dinsdag, 8 november 2016

Kistemaker is grof en plat, maar heeft piepklein hart

Wie zit er nog op Simon Kistemaker te wachten? Dat vraagt de hoofdpersoon van de biografie De Kist zich af op een winterse dag in 2015. Op dat moment stopt een bus vol supporters van De Graafschap voor zijn deur. Het uitduel tegen Telstar is op het laatste moment afgelast, terwijl de bus al onderweg is vanuit De Achterhoek. Er wordt gestemd en unaniem besloten: 'We gaan naar Simon’. En dus rijdt het gevaarte onaangekondigd naar Heemskerk, waar hun held rustig in de woonkamer voor de televisie zit. ,,We komen je halen, Simon", zijn de woorden van de zegsman in de bus als de voordeur opengaat.

Piet Jan Nauta

Toegegeven, toen ik aan het boek De Kist begon, wist ik weinig van Kistemaker. Natuurlijk wist ik dat hij voetbaltrainer is geweest, maar verder? Ik kende hem vooral vanwege zijn cultstatus op internet. De website Footballculture.nl, die Kistemaker tot een levende legende uitriep, eert de trainer met enige regelmaat om zijn uitspraken, humor en karakter. Ik begon blanco aan het boek en werd niet teleurgesteld. Wat heet. Kistemaker is, zo bleek, een man naar mijn hart.

Grofgebekt, een uitgesproken mening, platte humor, maar een piepklein hartje. Kistemaker is nog een trainer van de 'oude stempel’. Zwarte kicksen, de mouwen opstropen en je het snot voor de ogen werken. Altijd goed voor een originele quote en een relativerende kijk op winst en verlies, maar daarnaast vooral in staat om succes te boeken in een kort tijdsbestek. Het is daarom niet toevallig dat Kistemaker vooral in de eerste divisie of onderin de eredivisie actief was. Daar waar het in cruciale fases van het seizoen aankomt op overleven. Zoals het een echte culttrainer beaamt, was ook Kistemaker trainer van SC Cambuur. Een succes werd het niet, na een jaar mocht hij zijn biezen pakken en die andere culttrainer (Fritz Korbach) nam plaats op zijn stoel. Een seizoen later promoveerde Kistemaker in Leeuwarden met DS’79 (Dordrecht) naar de eredivisie ten koste van Cambuur, dat de bloemen al klaar had staan. Bestaat er een zoetere wraak?

Het boek neemt je mee langs het hele levensverhaal van Kistemaker en zijn ups en downs worden uitvoerig beschreven. Het boek staat bomvol humoristische anekdotes, maar ook de strijd tegen de dood die Kistemaker nog steeds voert. Bijna betekende een hersentumor het einde van 'De Kist’, maar hij vecht nog altijd hard tegen een sterke opponent. Het is hem niet vreemd. Kistemaker heeft zijn hele leven moeten vechten.

Negen uur na te zijn opgehaald, rijdt de bus vol De Graafschapsupporters opnieuw de straat van Kistemaker in. Na een avond stappen wordt hij, samen met zijn vrouw Thea, weer keurig thuis afgezet. Kistemaker mag dan wel al 76 jaar zijn, deze jonge voetbalfan is geïnspireerd geraakt. Net als de bus vol supporters van De Graafschap.

De Kist. Youri van den Busken. Uitgeverij: Voetbal International. 229 pagina’s. Prijs: 19.99 euro

Reacties: