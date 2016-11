Regio dinsdag, 8 november 2016

Websites gemeenten zijn slecht beveiligd Leeuwarden - Veel websites en het e-mail-verkeer van Nederlandse gemeenten zijn slecht beveiligd. Dat blijkt uit gegevens van Forum Standaardisatie, een dienst van de rijksoverheid. Ook de meeste Friese gemeenten hebben hun website en mailverkeer niet optimaal beveiligd. Van de vijf beveiligingsmogelijkheden (twee voor de website, drie voor e-mailverkeer) passen de meeste gemeenten wel het zogenoemde TLS toe. Dat is een beveiligingssysteem voor websites waar privacygevoelige informatie wordt uitgewisseld, zoals banken- en overheidswebsites. Bij Achtkarspelen, Kollumerland en Weststellingwerf ontbreekt die beveiliging. Bij deze gemeenten is volgens de website van Forum Standaardisatie zelfs geen van de vijf beveiligingen aangetroffen. De onveilige situatie in Achtkarspelen is voor Gemeente Belangen Achtkarspelen (GBA) aanleiding vragen te stellen aan het college van burgemeesters en wethouders. Veel internetbeveiligingsstandaarden als TLS, DNSSEC (voor domeinnaambeveiliging) SPF, DKIM en DMARC (om phishing te voorkomen) zijn volgens Rinus Buising van GBA effectief en zonder veel kosten of moeite aan te brengen. ,,Ik snap niet dat er gemeenten zijn die daar helemaal niets aan doen. De overheid waarschuwt steeds voor de gevaren van cybercriminaliteit. Dan moeten ze toch zelf ook hun maatregelen nemen? Zonder beveiliging kan je e-mail naar een andere website worden geleid en gaan vreemden ermee op de loop. Dat moeten we niet hebben." Lees verder in het Friesch Dagblad van 8 november 2016

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties