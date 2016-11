Economie dinsdag, 8 november 2016

Voormalig tuincentrum wordt glazen markt vol bedrijvigheid

Dokkum - Als het aan de ondernemers Tjishe van der Meer en Sietze de Kievit ligt, wordt het voormalige tuincentrum aan De Veiling in Dokkum omgebouwd tot 'Glęzen Merke’. Met een coöperatie moeten de plannen verder gestalte krijgen.

De beide ondernemers zijn al een tijd op zoek naar een geschikt pand om hun droom waar te kunnen maken, leggen ze uit. Van der Meer heeft enkele jaren geleden reeds een dergelijk project opgezet.

,,In 2013 ben ik vanuit Canada naar Nederland gekomen en heb een zogenoemde binnenmarkt opgezet in Buitenpost. Een gebouw waarin onder meer biologische producten worden verkocht en er ook ruimte is voor een koffiehoek, om te kunnen vergaderen of een high tea te houden." Het idee om het nog eens groter aan te pakken, was er toen al. Toen anderhalf jaar later Sietze de Kievit bij hem kwam kijken werden de plannen concreter. ,,We hadden dezelfde droom, bleek toen. Het was vanaf die tijd zoeken naar een geschikte plek."

Het project 'Glęzen Merke’ dat de heren willen opzetten moet een ontmoetingsplaats worden voor de gehele regio. Streekbedrijven kunnen er hun producten verkopen. ,,Maar het is veel meer dan dat", legt Van der Meer uit. ,,Lokale bedrijven moeten in veertig tot vijftig kramen hun producten kunnen verkopen. Het moet als het ware een overdekte streekmarkt worden, met picknicktafels. Bezoekers moeten er wat kunnen eten en drinken, er komt een kinderopvang/-speelparadijs en we willen ook graag dat bijvoorbeeld kunstenaars er een plekje kunnen krijgen."

