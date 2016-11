Sport zaterdag, 5 november 2016

Sven Kramer maakt debuut in marathonpeloton Heerenveen - Sven Kramer maakt vanavond zijn debuut in het marathonpeloton. De achtvoudig Europees en wereldkampioen allround gaat dan van start in KPN Marathon Cup-wedstrijd in Tilburg.Kramer hoopt in het marathonschaatsen een nieuwe trainingsprikkel te vinden, zo zegt zijn coach Jac Orie. ,,Af en toe moet je iets nieuws proberen." Direct na de marathon verlegt Kramer zijn focus alweer naar de langebaan. Volgende week start in Harbin de World Cup-reeks.

