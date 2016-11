Sport zaterdag, 5 november 2016

Drafsport in de greep van nieuwe doping

De complete Europese draf- en rensport wacht met spanning de ontwikkelingen af in een potentieel enorm dopingschandaal in Frankrijk. Paarden van tientallen trainers zouden positief bevonden zijn op het gebruik van het nog weinig bekende dopingmiddel kobalt. Het wachten is op de resultaten van de contra-expertise, die later deze maand worden verwacht. Tot die tijd willen de bonden niet spreken van een dopingschandaal.

De Stichting Nederlandse Draf- en Rensport (NDR) maakt zich zorgen over de ontwikkelingen en volgt die ,,zo serieus mogelijk", zo reageert interim-voorzitter Paul Mulder. ,,We worden hier niet blij van. De affaire leidt tot imagoschade. Maatschappelijk is het onverantwoord dat er zo met dieren wordt omgegaan, dat wijzen wij als bond volledig af. Bovendien beschadigt dopinggebruik het vertrouwen van wedders en daar is het bestaansrecht van onze sport op gebaseerd, daar betalen we de prijzengelden van."

De NDR voert jaarlijks tussen de 200 en 250 dopingcontroles uit. Sinds enkele jaren wordt er via de Franse totalisator op paardenkoersen in Wolvega gewed. Daar gaan vele miljoenen euro´s in om. Ook veel Franse dravers lopen sindsdien in Fryslân op Victoria Park. In alle door de Fransen gesponsorde koersen wordt minimaal één draver op doping gecontroleerd. Dat heeft dit jaar tot geen enkel positief resultaat geleid op Wolvega. De paarden zijn echter niet op kobalt getest. Mogelijk gaat dat alsnog gebeuren. De NDR wacht af wat de Europese bond UET hierover beslist.

Kobalt is een bloeddoping die als voorloper van epo wordt gezien. In tabletvorm is het middel eenvoudig verkrijgbaar. Pas sinds enkele jaren staat het op de internationale lijst van verboden stoffen van de Fédération Equestre Internationale. Dat geldt ook voor de humane lijst van het Wereld Anti-Doping Agentschap, die voor mensen anders is dan voor paarden. In het langlaufen is het middel al eens opgedoken. De Duitse epo-expert prof. dr. Wolfgang Jelkmann sprak eerder dit jaar over een van de meest onderschatte vormen van doping. Directeur Herman Ram van de Nederlandse Dopingautoriteit meldt dat het middel in de Nederlandse sport nauwelijks bekend is. ,,We zijn het nog nooit tegengekomen."

De NDR heeft begin dit jaar al eens vijf tot tien urine- en bloedmonsters achteraf op sporen van kobalt laten testen in Hongkong. De aanleiding waren aan het licht gekomen kobalt-schandalen in de rensport in Australië en de Verenigde Staten. ,,Die waren allemaal negatief", zegt Mulder.

Derde economie

In Frankrijk is de draf- en rensport de derde economie van het land. Europa bleef tot voor kort gevrijwaard van onthullingen over kobaltgebruik. Tot in september de Noorse en Zweedse drafsportbonden naar buiten brachten dat vier toppaarden van de Franse trainer Fabrice Souloy met terugwerkende kracht positief waren bevonden op kobalt, in twee van Europa’s belangrijkste draverijen in Oslo en Stockholm. De Scandinavische dopingautoriteit had alle monsters van de deelnemers uit die koersen alsnog op kobalt getest, na een positief geval van Souloy in Frankrijk.

Advocaten vechten inmiddels de juridische waarde van de dopingtests aan. Ook betogen Souloy en andere trainers dat kobalt voorkomt in vitaminepreparaten. Er gaan hardnekkige geruchten dat alle nieuwe positieve gevallen in Frankrijk geseponeerd worden en dat de UET eerst met duidelijkere regels komt.

