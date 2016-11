Regio zaterdag, 5 november 2016

Ook in Bahrein wisten ze van de dobbepaarden van Marrum

Marrum - Het was koud, guur. In stilte stapten zes vrouwen met hun paarden het water in. Klots, klots, klots. Dat was het enige wat ze hoorden. ,,Er stonden zo veel mensen op de dijk, maar iedereen was muisstil", herinnert Micky Nijboer zich.

En toen ineens die reuring. De paarden, die daar vast stonden op de dobbe, kwamen in beweging. ,,We hadden gedacht dat we een paar paarden aan een halster zouden moeten meevoeren om de kudde mee te krijgen. Maar ze kwamen uit zichzelf. Even sloeg de schrik me om het hart. Ineens komen tweehonderd paarden op je af. Achthonderd hoeven. Daarna raakte ik in een flow. Er gebeurde veel onderweg, maar het lukte."

Micky Nijboer (42) denkt niet vaak terug aan die dag in november. Het is al lang geleden. Ze leeft nu in een andere wereld. Letterlijk. In 2012 verhuisde ze met haar gezin naar Nigeria voor het werk van haar man. Tegenwoordig woont ze in Bahrein. Maar toch wordt ze ook daar aangesproken op die ene dag. ,,Zo bizar. Die beelden hebben blijkbaar een heel grote indruk gemaakt op mensen. Hier in Bahrein wist een Engelse ervan en in Nigeria werd ik aangesproken door een Amerikaanse. Dan gaat het rondzingen."

De Friezin om utens staat er wat ambivalent in. ,,Mensen plaatsen je meteen op een voetstuk." En dat wil ze niet. Zij en haar vriendinnen waren een paar van de velen die begaan waren met het lot van de paarden.

Het was toeval dat ze met een andere paardrijdster nét een training had gevolgd over hoe ze een paard het water in moest leiden. ,,Een paard gaat namelijk niet zomaar het water in. Daar zijn ze te bang voor, uitgezonderd misschien een enkel lefgozertje."

,,Andere mensen die ook betrokken waren bij de redding, voelden zich ook af en toe miskend, doordat wij zo veel aandacht kregen."

Want het was natuurlijk een mooi verhaal: zes vrouwen slagen waar het leger faalde. ,,Die media-aandacht ging maar door. Wel twee jaar lang."

