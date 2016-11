Regio zaterdag, 5 november 2016

Harich houdt goed nabuurschap in stand

Harich - ,,Us krft is dat we it allegearre noch sels dogge. We hawwe noch in eigen boade en hawwe eigen dragers. Sa lang as de boade hjir t it doarp komt, hlde wy it wol fol."

Voorzitter Durk Tuinier van de uitvaartvereniging De Laatste Eer in Harich (484 inwoners) is optimistisch gestemd over de toekomst. ,,It sjocht der fleurich t mei de feriening."

Op de kaart, waarmee de leden werden uitgenodigd voor de viering van het honderdjarig bestaan van De Laatste Eer, staat dat de vereniging nog springlevend is. De jubileumviering ging gisteravond van start met een bijeenkomst in de protestantse kerk in Harich. Voor vandaag staat er een uitvaartbeurs op het programma.

Tot het begin van de twintigste eeuw kenden vrijwel alle dorpen de burenplicht, waarbij van werd uitgegaan dat de buren van de overledene voor een waardige begrafenis zorgden. Met het oprichten van verenigingen kwam een einde aan deze bijzondere traditie. De verenigingen namen een bode in dienst, die de taken van de buurt overnamen.

