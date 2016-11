Regio zaterdag, 5 november 2016

Miljoenen voor agrarische waterprojecten Leeuwarden - De provincie en Wetterskip Fryslân stellen samen 10,3 miljoen euro beschikbaar voor agrarische projecten die de waterkwaliteit verbeteren. De overeenkomst daarvoor werd gisteren getekend door beide partijen en LTO Noord. Het project is onderdeel van een groter pakket aan maatregelen voor Friese waterdoelen, van in totaal 34 miljoen euro voor de komende vijf jaar. De partijen willen de kwaliteit van het water in Fryslân verbeteren. Boeren kunnen projecten aandienen, waarna de betrokkenen gaan beoordelen of dat project in aanmerking komt voor een bijdrage. Voorbeelden van projecten die binnen het programma passen zijn het verminderen van nutriënten en bestrijdingsmiddelen, de inrichting van natuurvriendelijke oevers, en de aanleg van groene zuiveringen. Ook kennisdeling komt in aanmerking voor subsidie, zoals voorlichtingen of workshops. Het programma loopt tot en met 2020. Het geld is bij voorkeur voor projecten waarin boeren samenwerken om de waterkwaliteit te verbeteren, op hun eigen erf of in hun directe omgeving. De partijen hebben eerder afgesproken dat ze per 2021 de vuilemissie van de erven van melkveebedrijven in Fryslân met 80 procent willen verminderen. Europa Hoe het geld wordt uitbetaald en wat de hoogte zal zijn van de bedragen wordt nog uitgezocht. Van de 34 miljoen komt de helft van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

