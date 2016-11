Regio zaterdag, 5 november 2016

Zes Friezen voor rechter wegens mensenhandel Leeuwarden - De rechtbank van Leeuwarden behandelt vanaf donderdag een grote Friese mensenhandelzaak. Zeven verdachten, van wie zes Friezen, worden verdacht van illegale escort van drie vrouwen uit Brazilië. Een dertigjarige vrouw uit Leeuwarden is de hoofdverdachte. Zij wordt ervan verdacht drie vrouwen naar Nederland te hebben gehaald met het vooruitzicht dat zij als kapper of oppas aan het werk konden. Ze kwamen vervolgens in Fryslân in de prostitutie terecht. Een deel van het geld dat zij verdienden ging naar de hoofdverdachte. Dit speelde van augustus 2010 tot september 2013. Twee van de slachtoffers deden toen aangifte, waarna de dertigjarige werd aangehouden. Vervolgens werd het derde slachtoffer getraceerd. De andere verdachten hielpen met bijvoorbeeld transport en huisvesting van de vrouwen. De overige verdachten zijn een man (41) uit Hoogezand, een 71-jarige Drogehamster, een man (44) uit Heerenveen, een man van 32 uit Witmarsum, een 48-jarige Leeuwarder en een 37-jarige man uit Grou. Zij werden in 2014 aangehouden. Hun zaken worden afzonderlijk van elkaar behandeld. De hoofdverdachte heeft lange tijd in voorarrest gezeten, maar dat werd recent onder voorwaarden geschorst. De zaak wordt nu pas behandeld omdat het onderzoek uitgebreid was. Zo moesten veel getuigen uit het buitenland worden gehoord. De rechtbank heeft vijf dagen tussen 10 en 17 november uitgetrokken voor de zaak. Op de eerste drie dagen staan de feitenbehandeling en de persoonlijke omstandigheden van de verdachten op de rol. Daarna volgen twee dagen voor het requisitoir van de officier van justitie, de pleidooien van de advocaten en repliek en dupliek.

