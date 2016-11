Economie zaterdag, 5 november 2016

Zorgen over een kleiner EU-budget voor de landbouw Earnewâld - De eerste piketpalen worden alweer geslagen voor een nieuw Europees landbouwbeleid, net na de invoering van het huidige beleid. Dat stelde Monique Remmers, afdelingshoofd Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van het ministerie van Economische Zaken, gisteren tijdens een lezing die was georganiseerd door het Lânboukundich Wurkferbân van de Fryske Akademy, samen met het Fries Landbouwmuseum. Het was de eerste van drie lezingen van dit winterseizoen. ,,Er zijn verschillende vraagtekens die we hebben geďnventariseerd voor de periode na 2020. Ten eerste is dat het budget. Dat is al jarenlang stabiel, ook na de uitbreiding van de Europese Unie naar 28 landen. We moeten afwachten of het jaarlijkse budget dat er nu voor staat, vierhonderd miljard euro, kan worden gehandhaafd. Een ander onderdeel waar vraagtekens over zijn, is of de directe betalingen nog houdbaar zijn. Ook komen er mogelijk veranderingen op het gebied van het stabiliseren van inkomens in tijden van lagere prijzen, verzekeringen die daarvoor in de plaats komen en wordt wellicht de komende jaren gesproken over meer ambitieuze plannen op het gebied van vergroening." Lees het hele verslag in de papieren krant van 5 november 2016

